Guido Rodríguez a organisé son arrivée au Betis

Le marché des laissez-passer continue d’être à l’ordre du jour en Argentine mais aussi sur différents marchés à travers le monde. Bien qu’il ait pris la parole ces derniers jours, l’arrivée de Guido Rodríguez au Betis espagnol s’est achevée aujourd’hui.

La nouvelle a été confirmée par le journaliste Hernán Castillo qui a annoncé aujourd’hui qu’il allait annoncer le départ de l’Argentin d’Amérique, où il était l’une des figures de la saison dernière.

De cette façon, Rodriguez aura sa première expérience européenne après ses débuts dans River et ses étapes pour la défense et la justice, Tijuana et l’Amérique elle-même. La proposition des Betis a été celle qui a le plus séduit le joueur et les Eagles dans une opération qui coûterait près de 10 millions de dollars.