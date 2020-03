Guild a imposé sa hiérarchie à Cali America dans les Libertadores »

Mardi 03 mars 2020

L’équipe de Porto Alegre n’a eu aucun problème à dépasser 2-0 en tant que visiteur de l’América de Cali par le groupe E de la Copa Libertadores. L’équipe «gaúcho» partageait le pourboire avec sa paire, International PA, au début des débuts de la compétition.

Les équipes de portoalegrino dirigent le groupe E de la Copa Libertadores. Dans le deuxième match de cette zone, Gremio a facilement doublé en tant que visiteur d’América de Cali à ses débuts dans la compétition et partage la tête avec Porto Alegre International. L’équipe des «gaúchos» a profité des lacunes défensives des Colombiens qui avaient plus d’initiative mais peu de précision et ont gagné 2-0.

Au début du match, les caféiculteurs avaient une intensité et une possession du ballon plus importantes que les Brésiliens mais n’ont pas réalisé leurs actions les plus dangereuses. Cela a été mis à profit par le visiteur qui, par l’intermédiaire de Victor Ferraz (15 ′), a rapidement conditionné la procédure de l’équipe de Cali qui n’a pas réagi à cet objectif soudain. Après cela, les locaux ont fouillé partout mais sans être bien dans les derniers mètres.

Déjà dans le complément, Cali a tenté de repartir avec une autre disposition et de rechercher la parité, mais un autre but précoce les a définitivement renversés. Matheus Henrique (50 ′) a de nouveau prolongé l’avantage et détruit tous les espoirs du public de Caleño qui ont été progressivement réduits au silence au fil des minutes. Enfin, les Brésiliens sont restés avec la victoire sans complications majeures.

De cette façon, les équipes de Porto Alegre commencent avec le pied droit dans le groupe E et quittent l’Université catholique et l’Amérique de Cali dans la partie inférieure. Le prochain match, la Guilde recevra l’Inter dans la classique “grenal” de la ville de Porto Alegre le 12 mars.

De la part des producteurs de café, ils devraient chercher à obtenir un certain point dans leur visite à San Carlos de Apoquindo pour faire face à l’UC qui doit être forte à la maison pour éviter de compliquer leurs options pour atteindre la phase suivante.

Galerie d’images