Guilde des joueurs argentins contre l’annulation des déclins »Football Press

Mercredi 29 avril 2020

L’entité qui représente les joueurs argentins était contre la mesure pour les dommages sportifs qu’elle cause et la possibilité de mettre en danger le travail de plusieurs joueurs. De plus, un appel a été lancé aux clubs pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations dans les contrats.

Ce qui peut être une satisfaction pour beaucoup, en Argentine, génère plus d’un conflit. Avec la suspension de la saison 2019/20 de l’autre côté de la chaîne de montagnes, la suspension des descentes pour les deux saisons suivantes a également été déterminée, ce qui n’a pas plu aux joueurs.

Les footballeurs de l’Association argentine, l’entité qui les rassemble, a assuré par une lettre que l’annulation de la perte de catégorie est un préjudice évident pour la compétitivité du football argentin, et qu’elle peut également compromettre le travail de nombreux joueurs.

“Cela devient déraisonnable et contraire à la dignité des footballeurs, et en même temps clairement préjudiciable à leurs droits, entraînant une perte de compétitivité du football argentin, qui devrait toujours être la raison d’être de ce sport”, explique la même chose dans son dernier paragraphe.

En outre, le texte ajoute que “nous ne devons pas oublier que l’application de cette mesure mettrait en danger la source d’emploi d’un grand nombre de footballeurs, avec toutes les conséquences qui pourraient en découler”.

En revanche, un appel est lancé pour disposer de toutes les conditions sanitaires pertinentes lorsque les autorités autorisent le retour à l’entraînement et plus tard la réalisation du football, ceci “comme une condition sine qua non pour la reprise de l’activité”.

Enfin, un appel est lancé aux clubs associés à l’AFA pour “respecter strictement les obligations assumées dans tous les contrats – enregistrés et non enregistrés -, notamment en ce qui concerne le paiement intégral et ponctuel de la rémunération qui y est convenue”.