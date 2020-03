Gustavo Alfaro a tiré fortement sur Carlitos Tevez: “J’ai été déçu, c’est lui que j’ai le plus respecté”

Tout semblait indiquer que Gustavo Alfaro il avait quitté Boca en bons termes. Bien que ce ne soit pas la sortie qu’il souhaitait, l’entraîneur a dû partir avec l’arrivée des nouvelles autorités au club. Et bien que jusqu’à présent il ait peu parlé et rien (et toujours avec des mots de remerciement), maintenant Lechuga a sorti des choses qu’il avait stockées et a tiré fort.

“Tevez m’a déçu”, a prévenu le DT, en plus d’ajouter “qu’il était le joueur que je respectais le plus”. Alfaro a expliqué que dans la série contre River pour la Superliga, Tevez “Je savais que j’allais être un remplaçant. J’ai les vidéos de l’entraînement précédent et les équipes sont vues.” Il convient de rappeler que Carlitos a déclaré à ce moment-là que l’entraîneur “ne lui avait pas donné confiance” car il avait joué deux matchs et l’avait retiré lorsqu’il avait mal joué.

Mais en plus, Alfaro a révélé qu’il avait dit à Carlitos “qu’il était la dernière idole en activité et qu’en cette période de reconstruction il était très important, mais qu’il ne pouvait pas garantir la propriété”. Sur les propos d’Apache, le DT a assuré que “Pour moi, le manque de respect est autre chose. C’est pour rendre public un discours que nous avions en toute confiance.”

Cependant, l’entraîneur a averti qu’il était en bonne relation avec le footballeur et en dialogue avec TyC Sports a déclaré: “Nous nous sommes étreints et je l’ai remercié pour tout ce qu’il avait fait tout au long de l’année.” Et il a souligné que “la seule chose que je lui ai demandée était qu’il soit heureux et qu’il ait une bonne vie. Il m’a dit ‘calme monsieur, nous allons continuer à faire beaucoup de choses ensemble'”. Y aura-t-il une réponse Apache?