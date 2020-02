Gwyneth Paltrow utilise un masque pour se protéger du coronavirus … Mais cela ne l’aidera pas | Paris | France | Instagram | nndc Off Side

Mis à jour le 26/02/2020 à 12:20

Gwyneth Paltrow Elle est l’une des actrices avec le plus grand nombre de followers sur Instagram et tout ce qu’elle partage sur ce réseau social génère des réactions différentes. Une récente publication de la célébrité n’a pas fait exception et les internautes en ont parlé.

Ceci est un message de Paltrow dans lequel il informe ses fans qu’il se rendra à Paris, en France – un pays dans lequel le coronavirus a coûté la vie à deux personnes et il y en a 17 infectés – et qui accompagne d’une photo dans laquelle il apparaît avec un masque noir pour – comme il dit – “rester en sécurité”.

«Route vers Paris. Paranoïaque? Prudent? En panique? Pandémie? Propagande? Paltrow va juste aller de l’avant et dormir avec cette chose dans l’avion. J’ai déjà été dans ce film. Restez en sécurité Ne vous serrez pas la main. Lavez-vous les mains fréquemment », l’interprète a écrit dans un post Instagram.

Avant la publication du lauréat d’un Oscar, un cybernet a décidé de se prononcer sur la question dans la section commentaires du réseau social pour dire à l’actrice qui devrait utiliser le masque.

“Tu parles sérieusement? Le masque n’est pas pour vous protéger des personnes atteintes de coronavirus. Les masques sont destinés aux personnes atteintes de la maladie et ne souhaitant infecter personne. Réveillez-vous ”répondit l’utilisateur.

coronavirus

Le commentaire du cybernet n’est pas loin de la réalité, comme le souligne La Vanguardia «Bien que les masques chirurgicaux réduisent le risque d’infection par des infections respiratoires telles que le nouveau coronavirus, son utilisation n’est pas recommandée pour les personnes en bonne santé au quotidien. Ils ne sont justifiés que chez les personnes qui ont une infection respiratoire pour ne pas infecter les autres, et dans le personnel de santé ou les membres de la famille qui prennent soin de ces patients afin de ne pas contracter l’infection. »