Haaland à propos des rumeurs sur le Real Madrid et Manchester United: “C’est agréable de voir de grands clubs s’intéresser à vous”

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a parlé à Four Four Two et a été interrogé sur les rumeurs suggérant qu’il était sur le radar du Real Madrid et de Manchester United pour l’été prochain.

“C’est toujours agréable de voir que les grands clubs s’intéressent à vous, cela signifie que vous faites du bon travail”, a déclaré Haaland, qui a rejoint Dortmund l’hiver dernier et a une clause de libération de 75 millions d’euros sur son contrat.

Un rapport d’AS publié avant El Clasico indiquait que Haaland pourrait être une cible pour le Real Madrid. Los Blancos a signé Luka Jovic l’été dernier, mais l’attaquant serbe n’a pas eu de minutes cette saison et pourrait même être derrière Mariano Diaz dans la rotation après El Clasico, où Mariano a marqué le deuxième but de Madrid.

La clause de libération de Haaland fait de lui une cible très intéressante pour de nombreux clubs en Europe, d’autant plus après ses excellentes performances pour Dortmund, il sera donc intéressant de voir si Madrid décide de signer un autre attaquant après avoir dépensé 60 millions d’euros pour Jovic l’été dernier.