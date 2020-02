Contexte du marché sur Haaland. Le 9 décembre 2017, l’attaquant norvégien a vu la Juve-Inter (0-0) dans les tribunes du stade, hôte du club de la Juventus avec son père et ses agents. Qui l’avait également proposé à l’Inter et à Rome, mais tous considèrent trop les 3,8 millions d’euros demandés par Molde. Qui un an plus tard le vend à Salzbourg pour ce montant.