“Haaland était un enfant et il n’était pas très bon quand il est arrivé à Molde”

Erling Haaland est la sensation de l’Europe en ce moment. Un buteur insatiable qu’à 19 ans, il a déjà obtenu une position de départ incontestée dans une équipe de niveau comme le Borussia Dortmund. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

14/04/2020

Oscar Cubero

Ruben Gabrielsen Il était un compagnon du Norvégien à Molde, sa première équipe professionnelle. L’actuel joueur toulousain a avoué que Haaland “était un enfant et n’était pas très bon” à son arrivée en 2017, à l’âge de 17 ans, dans l’équipe nordique. Bien sûr, admettez que après une blessure “son jeu a évolué”Parce que “il est revenu très fort, il a appris que lorsque des choses difficiles arrivent, nous devons travailler plus dur et il a sa récompense”.

Les doutes de ses coéquipiers n’ont été levés que le jour où il a marqué 4 buts en 20 minutes il y a presque deux ans: “Cette semaine-là, il n’a marqué aucun but à l’entraînement. On se moque de lui, mais l’entraîneur a décidé de le démarrer. Nous pensions que nous ne pouvions pas jouer avec lui, même si après quelques minutes, il avait déjà marqué quatre buts. ” C’était avant Brann, lors de la 15e journée de Ligue.

De plus, ses objectifs n’étaient pas perdus. Quelques buts étaient après avoir quitté le gardien de but avec un contrôle orienté, l’un avec une pénalité et l’autre avec un auto-passage qu’il a effectué devant un défenseur. À partir de là, La courte carrière de Haaland est enveloppée de buts.

Pas même 100 matchs en tant que professionnel et il a déjà marqué des buts dans 3 équipes. Avec le moule, 20 matchs sur 50. Son transfert à Red Bull Salzburg –29 buts en 27 matchs, 8 d’entre eux en phase de groupes de la Ligue des champions, l’ont incité à signer pour le Borussia Dortmund –12 buts en 11 matchs– sur le marché d’hiver, avec lequel l’intérêt d’équipes comme le Real Madrid s’est éveillé.