Haaland, l’artilleur le plus éhonté d’Europe

À propos Erling Haaland Ce n’est pas un hasard. Les jeunes joueurs avec des performances stellaires sont nombreux, mais ils sont presque pas match après match. À 19 ans, le norvégien ne comprend pas la honte. Il ne se soucie pas du scénario. Il ne se soucie pas s’il affronte Genk défendre le bouclier de Salzbourg en phase de groupes ou si vous mesurez le tout-puissant PSG dans ses débuts européens avec Dortmund. Il a une mission et ne manque pas: marquer des buts.

19/02/2020 à 00:42

CET

Roger Payró

Il y a déjà 10 buts qu’il a transformés dans l’édition actuelle de la Ligue des champions. Il est le deuxième joueur à avoir besoin de moins de temps pour atteindre ce chiffre, avec 19 ans et 212 jours, juste derrière Kylian Mbappé (18 ans et 350 jours), qui lui a fait face hier et dont le duel a été clairement victorieux. En d’autres termes et pour lui donner une plus grande dimension, Haaland Il a plus de buts que le Barça (9), l’Atlético de Madrid (9), Lyon (9), Valence (8) et Atalanta (8), et le même que RB Leipzig. Un joueur n’a plus de buts que plus d’un tiers des équipes encore en vie dans la compétition.

L’attaquant norvégien a tiré sur la table des buteurs avec Lewandowski, «Pichichi» de la compétition car il en a marqué autant en un match de moins. Mais pour le bien de Robert Nous le connaissons depuis longtemps et l’expérience est un diplôme. Haaland, avec 19 ans, émerveille par sa croissance à pas de géant. Ce mec a quelque chose de spécial et il n’arrête pas de le prouver.