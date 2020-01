Haaland monstrueux! Le joyau de Dortmund en 20 ‘assomme Cologne

DORTMUND (GER). Encore une fois la scène décolle Erling Braut Håland, le bijou acheté il y a quelques semaines chez Borussia Dortmund, également protagoniste ce soir contre Cologne.

NUMÉROS D’ENREGISTREMENT

En seconde période, avec ses trois buts en avant, la classe ’00 a succédé à Thorgan Hazard et en moins de 20 ‘, il a signé une attelle fantastique, qui a permis aux Gialloneri de fermer les comptes et de se hisser à la deuxième place avec le Bayern. Pallottoliere qui met donc à jour pour le Norvégien, cinq buts en deux matches avec le Borussia, trente-trois en vingt-quatre matches cette saison. En regardant en arrière le total des 45 millions dépensés par le club allemand, une vraie affaire à ce jour, la Juventus, Manchester United et les autres grands noms européens ont sans aucun doute quelque chose à regretter.