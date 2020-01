Haaland, objectif de relancer Dortmund et … de gagner des retraités norvégiens! | marché

Dans le but de Borussia Dortmund. Dans le but de Norvège. Et dans le but de i retraités ses compatriotes. Erling Braut Haaland a marqué 5 buts en deux matchs de Bundesligaou mieux: 5 buts en 57 minutes, un toutes les 660 secondes. Et non seulement les supporters du club Gialloneri, mais aussi les retraités de Norvège, sourient.

Comme l’écrit Bild, en fait, la caisse de retraite de l’État norvégien, en 2018, il a investi 7 millions d’euros pour acheter 1,04% des actions du Borussia Dortmund, cotées en bourse. Désormais, l’investissement est protégé et relancé par les objectifs de la classe 2000: dès la signature du contrat, le fonds de pension a gagné 260 milliers d’euros. Et il est destiné à augmenter si Haaland continue de marquer pour faire gagner Dortmund.