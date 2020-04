Haaland pompe le Real Madrid

Erling Haaland a admis se sentir “chez lui” après ses premiers mois au Borussia Dortmund, ignorant ainsi les rumeurs d’intérêt qu’il aurait dans des équipes telles que le FC Barcelone, le Real Madrid ou Manchester City.

“Nous sommes capables de tout. Le début ici a été absolument fantastique et le club m’a beaucoup aidé. Ce n’est pas facile d’arriver dans un nouvel endroit au milieu de la saison. Je me sens déjà chez moi “, a déclaré Haaland au magazine” FourFourTwo “.

“J’ai eu une très bonne impression de Dortmund dès le premier instant et c’est pourquoi je suis ici. J’ai aimé tout le club, l’histoire, les gens du club et comment ils le dirigent. Nous avons décidé que Dortmund était la meilleure option. Et c’est“a souligné le jeune attaquant norvégien.

Sans surprise, il a un contrat avec son équipe actuelle jusqu’au 30 juin 2024, ayant déjà profité du fameux «mur jaune». “Je l’avais déjà vu, bien sûr, mais ils m’ont montré de près: tous les fans sont incroyables ici”, a-t-il expliqué.

“Je n’aurais jamais pu imaginer comment les choses avaient bien commencé”, a-t-il souligné, faisant référence à ses brillants chiffres de buts. “Mais le plus important, c’est de réaliser quelque chose avec l’équipe”, a ajouté Haaland, flatté de la fascination qu’il suscite.

“C’est toujours sympa quand les clubs sont intéressés. Signifie que vous avez bien fait quelque chose“Il l’a souligné, bien qu’avec une certaine impudence pour son succès dans les buts.” Cela ne me surprend pas vraiment parce que j’ai fait ça toute ma vie “, a-t-il plaisanté.

“C’est ce que je voulais faire quand j’ai grandi. C’est ce que je fais. J’ai toujours su qu’il serait un bon joueur, mais les choses sont allées vite. Et j’aime cette vitesse!“a conclu