Haaland pulvérise un record en Ligue des champions et conduit Dormund | Ligue des champions

Erling Haaland était déjà le nom de la mode en Europe, d’après ses exploits à Salzbourg. Mais maintenant, avec le maillot du Borussia Dortmund, il est devenu la terreur de tout le monde dans le Vieux Continent.

Avec ses deux scores lors de la victoire 2-1 contre le PSG, en huitièmes de finale de Ligue des champions, il devient le premier à marquer la même saison de la compétition avec deux clubs différents. Jusqu’à présent, une marque importante.

Mais quand on pense qu’il a à peine 19 ans et qu’il est déjà le joueur qui a eu besoin de moins de matchs pour marquer ses dix premiers buts dans la compétition de club la plus prestigieuse, alors il a commencé à craindre.

Ils avaient besoin de moins de matchs pour marquer leurs dix premiers buts en UEFA Champions League:

7 HÅLAND

11 Adriano

11 Ferme

11 Mana

12 Simone Inzaghi

12 Ben Yedder

12 Kane

13 Weah

13 Drogba

13 Doumbia

14 Ronaldinho

14 Benzema

– MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 18 février 2020

Haaland a laissé dans la mémoire des noms tels que Firmino, Mané, qui a eu besoin de 11 matchs, sans parler de Ronaldinho et Benzema, qui a investi 14, le double de ce que Haaland avait besoin.

Au cas où, comme le rappelle le statisticien MisterChip, Haaland a déjà marqué “plus de buts (10) dans cette Ligue des champions que le FC Barcelone (9), Valence (9) ou l’Atlético de Madrid (9), pour ne citer que quelques exemples”.

Sans aucun doute, une machine pour Drtmund et son aspiration à revenir en finale de Ligue des champions, et un trésor pour la Norvège.