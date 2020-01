Haaland: Qu’est-ce qui m’a «poussé» à choisir Dortmund plutôt que Man Utd

Date de publication: Mardi 7 janvier 2020 9:24

Erling Braut Haaland dit qu’il a choisi de rejoindre le Borussia Dortmund au lieu de Manchester United parce qu’il aimait la façon dont l’ancien “m’a parlé”.

Haaland a achevé un déménagement de Salzbourg à Dortmund pour environ 20 millions de livres sterling ce mois-ci après avoir suscité l’intérêt des clubs à travers l’Europe.

United était le chef parmi eux et Ole Gunnar Solskjaer s’est personnellement envolé pour rencontrer le joueur afin de le convaincre de se joindre à lui.

Il discuté du revers peu de temps après, Haaland ouvrant sa décision pour la première fois lundi.

«Le club a dit directement:« Nous avons besoin de vous dès le départ. Nous aimons votre style de jeu et nous voulons vous avoir ici », a déclaré Haaland à BVB.TV.

«J’ai aimé la façon dont ils m’ont parlé alors et c’est ce qui m’a déclenché. C’est à ce moment-là que j’ai senti que Dortmund et moi étions un bon match. “

En discutant de ses caractéristiques en tant que joueur, il a ajouté: “Je suis un joueur assez direct – si je pouvais choisir, je me dirigerais directement vers le but et marquerais.

“C’est ce que je fais le mieux. Je suis un gars qui travaille dur, qui aime marquer des buts et qui aime jouer au football.

«Je veux aussi que les gens voient quel genre de joueur je suis. Je ne veux pas trop parler; Je veux que les gens voient comment je suis… et ensuite ils verront! »