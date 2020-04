Haaland révèle qui sont ses idoles

Erling Haaland Il est devenu l’une des pièces les plus convoitées du marché. L’attaquant du Borussia Dortmund a répondu aux questions des fans sur la chaîne YouTube du club allemand “De Borusse a Borusse”.

26/04/2020

Le à 13:55

CEST

SPORT.es

Quand on parle de ses idoles, l’attaquant est clair: “Quand j’étais enfant, j’avais beaucoup d’idoles. Je dois nommer deux joueurs: Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, je ne peux pas en dire un, je dois dire les deux”.

L’une des questions pour l’attaquant concerne ses sentiments lorsque Signal Iduna Park chante son nom: “C’est l’un des meilleurs sentiments que j’ai jamais eu dans ma vie, la vérité est que je ne peux pas le décrire et je suis fier.”

Haaland, l’un des joueurs les plus recherchés du marché et qui est à l’ordre du jour, entre autres, du Real Madrid Il raconte comment le temps passe dans cet enfermement: “Je m’entraîne beaucoup, je médite beaucoup et je joue aussi à la FIFA avec mes collègues”, tandis que de son plat préféré il mentionne “Kebab et Pizza”.

Il parle également de ses deux mots préférés en allemand: “Je ne sais pas comment le dire, Maloche (rires), et le mot Tor (but)”, tandis que dans le vestiaire il dit qu’il est toujours plus proche de son compatriote Thomas Delaney.

Lorsqu’il s’agit de parler de son secret pour marquer autant de buts, il n’hésite pas: “Toujours affamé, à la recherche du ballon et du but.”