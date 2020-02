Haaland rompt une séquence de scores de plus d’un an

La toute nouvelle signature du Borussia Dortmund au cours de la récente période de transfert, Erling Haaland, a terminé son premier match sans marquer depuis 2018. Le jeune Norvégien a mis fin à sa séquence de buts lors de la rencontre de samedi dernier au cours de laquelle son équipe s’est inclinée (4-3) contre le Bayer Leverkusen lors de la 21e journée de Bundesliga.

La séquence de buts de Haaland s’est prolongée depuis septembre 2018, quand il a joué dans la Molde et a battu Kristiansud 3-2, où le bâton a joué tout le match. Il a fallu 18 mois à l’attaquant de la mode en Bundesliga pour terminer un match sans voir de but.

Éclosion de Haaland en Borussie Il a été brillant, a réussi un triplé lors de ses débuts lors du retour de son équipe contre Augsbourg (3-5). Depuis lors, l’avant-centre de l’équipe dirigée par Lucien Favre, compte 5 buts en 4 matchs.

Haaland a signé pour l’équipe allemande lors du récent mercato pour 20 millions d’euros. Le Borussia Dortmund a repris l’un des grévistes de la mode. Le buteur est venu de RB Salzburg, où le buteur norvégien a signé 16 buts en 14 matches officiels avec les Autrichiens et distribué six passes décisives. De plus, il a surpris toute l’Europe en marquant huit buts en six matchs de champions, en plus d’ajouter une mention d’aide.

Le jeune attaquant de 19 ans aura l’occasion de surprendre à nouveau l’Europe dans le duel que son équipe affrontera la semaine prochaine en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le PSG. Haaland est le deuxième meilleur buteur de l’édition actuelle de la meilleure compétition continentale, dépassé par une autre des stars de la Bundesliga, Robert Lewandowski, qui ajoute 10 points, 2 de plus que le Norvégien.