Haaland tient à rejoindre le Real Madrid, Dortmund veut le garder pour une autre année

L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, aimerait que le Real Madrid soit son prochain club, mais la partie allemande souhaite garder le jeune prodige prometteur pour une autre saison, selon un rapport du journal espagnol ABC. Haaland a demandé au conseil d’administration de Dortmund que s’ils recevaient des offres de sa part différentes de la clause de libération de 75 millions d’euros, ils devraient en informer le Real Madrid afin que Los Blancos puisse égaler et éventuellement améliorer ces offres, selon ce même rapport.

La clause de libération de 75 millions d’euros de Haaland fait de lui une cible très attrayante pour la plupart des clubs européens. Pourtant, la flambée actuelle de coronavirus et le report de toutes les grandes compétitions pourraient avoir un effet sur le marché des transferts et le prix de Haaland pourrait être encore plus bas que cela. De plus, le mercato pourrait être retardé jusqu’à la fin de cette saison, donc le prochain marché semble loin d’être certain.

Un rapport du Evening Standard a rapporté cette semaine que le Real Madrid souhaitait activer la clause de libération de Haaland cet été. On ne sait pas s’il deviendrait un partant incontesté de Madrid tout de suite si Benzema continue de bien performer, mais Haaland a encore 19 ans et semble destiné à devenir l’un des meilleurs attaquants du football européen.

Dans l’ensemble, Haaland semble être un joueur que le Real Madrid ne peut pas laisser rejoindre un autre club.