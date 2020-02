«Haaland, un« 9 »jamais vu auparavant»: la rubrique Raúl Castillo International Football

Mis à jour le 20/02/2020 à 11:11

Il semble sorti d’un autre monde, comme si certains extraterrestres l’avaient laissé sur cette planète pour se demander (simplement) si c’est vraiment un être humain. Ce n’est pas parce qu’il est un magnifique buteur avec 1,94 mètre de haut (parmi ceux que nous avons déjà vus), c’est parce qu’il est un «tueur en série» avec des caractéristiques de demi-point ou de fin. Haaland est chrétien dans le corps de Zlatan ou, de plus en plus créole, Farfan dans le corps de Cuto. C’est un attaquant, qui honnêtement, nous n’avons pas vu ces dernières années dans l’élite mondiale.

Sur le terrain, Haaland ne s’attend pas au ballon contrairement à plusieurs de ses prédécesseurs en position, mais crée ses espaces et n’est pas marqué avec une foulée qui semble typique d’un pur-sang dans un hippodrome. Contre le PSG, le Norvégien a parcouru 60 mètres en 6,64 secondes, ne restant qu’à 0,30 seconde du record du monde sur cette même distance. En d’autres termes, ce garçon de 19 ans pourrait courir aux côtés d’Usain Bolt dans une course de 100 mètres et ne pas être ridicule devant le Jamaïcain. Mais honnêtement, la vitesse n’est pas tout.

Pour ceux d’entre nous qui ont regardé leurs matchs à la télévision, et nous n’avons pas la joie de les regarder au Signal Iduna Park, Haaland est un millésime neuf qui surpasse ses rivaux grâce à l’association des passes avec ses coéquipiers, de la distraction et de l’exquise lecture de jeux. Il n’apparaît que dans la zone, donne le dernier pourboire ou étape – également – se montre avec un tir extérieur pour souligner que la précision est une autre de ses qualités de footballeur.

Gardant ce rythme et ces statistiques, Haaland ne suivra pas beaucoup à Dortmund et brisera tous les scores. Le Norvégien ne ressemble pas à cette planète.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

Paolo Guerrero à égalité pour Libertadores (Vidéo: América TV)

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …