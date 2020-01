Habilitation de Diaz a donné le triomphe à River sur Independiente »Pressfootball

Dimanche 19 janvier 2020

Dans le match en attente le jour 14 de la Super League argentine, le «millionnaire» a remporté une victoire fondamentale 2-1 lors de sa visite à Independiente. Paulo Díaz était un partant dans l’équipe de Marcelo Gallardo, a joué tout le match et a assisté de manière formidable pour le but du triomphe.

La Super League argentine a un nouveau pointeur avec Argentinos Juniors. À la date 14, qui était en attente, River Plate a remporté une victoire vitale pour grimper au sommet du tournoi, battant 2-1 à Independiente en tant que visiteur et avec Paulo Diaz en tant que protagoniste.

Le Chilien était un partant, a joué tout l’engagement et a eu une performance correcte qui s’est matérialisée avec une grande aide à Rafael Santos Borré dans le but de la victoire. Le retour du football argentin en 2020 a été positif pour le Chilien et son équipe.

Marcelo Gallardo ne connaissait pas de triomphes au stade Libertadores de América, mais une belle prestation du Colombien Borré a brisé la malédiction de «Muñeco». A 23 ‘l’attaquant “cafetière” est apparu pour la première fois pour ouvrir le compte avec une tête impeccable après un centre précis de Gonzalo Montiel.

La première étape a montré tout le dynamisme et l’intensité de la Super League argentine, avec un aller-retour marqué par un bon football et des frictions. L’endroit n’avait aucune chance claire de marquer, mais a terminé la première mi-temps très près du but défendu par Franco Armani.

La deuxième mi-temps a commencé avec le premier but de Silvio Romero (46 ′) par un certain talon, après un grand centre de Cecilio Dominguez. Le match était jumelé, mais les cartons jaunes sont apparus et Alexander Barboza a été expulsé par double avertissement à 62 ′ dans le «roi des coupes».

River a profité de la décentralisation des locaux et a frappé fort lorsque le chiffre de la rencontre est apparu pour la deuxième fois. Paulo Díaz a vu Borré se décocher et mettre beaucoup d’aide entre les lignes. L’attaquant n’a pas pardonné et a tiré sur Martín Campaña pour sceller le résultat final du match.

Le prochain duel pour Paulo Díaz et son équipe sera pour la 17e journée du tournoi argentin lors de la visite de River à Godoy Cruz. De l’autre côté, Independiente cherchera à se remettre de la défaite contre un rival classique, Boca Juniors.

