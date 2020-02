Hagi salue le génie tactique de Gerrard après sa victoire en Ligue Europa

Date de publication: jeudi 27 février 2020 1:20

Ianis Hagi croit Steven Gerrard devrait obtenir tous les droits de vantardise de Braga après avoir orchestré la route des Rangers vers la Ligue Europa, les 16 derniers.

L’as de la Roumanie a rendu hommage à la tactique de son manager après que les Light Blues aient stupéfait l’équipe portugaise de haut vol à la maison et à l’extérieur.

Gerrard a expliqué après Mercredi, victoire 1-0 à l’Estadio Municipal comment il a demandé à son équipe de faire preuve de patience pendant que l’équipe de Ruben Amorim – les meilleurs buteurs de la compétition – jouait le ballon dans le dos avant de passer à l’action pour lisser leurs adversaires au milieu de terrain.

Le plan était alors pour le Gers de fouetter le ballon derrière la ligne haute suspecte de Braga et cela a fonctionné un régal, avec le gagnant de Ryan Kent sortant du dos d’un ballon Hagi par dessus.

“Ce fut un match difficile à l’extérieur, mais sur le plan tactique, je pense que nous avons très bien joué”, a déclaré Hagi, la star de Genk en prêt.

«Tout ce sur quoi nous avons travaillé au cours des deux jours précédant le match, je pense que nous avons pratiquement tout fait.

“Je ne peux pas dire que Braga avait une chance claire, juste une avec une tête mais qui venait d’un corner.

«Nous savions qu’ils auraient une très bonne possession de balle, mais nos tactiques étaient incroyables.

«Nous avons joué un très bon match et à la fin, nous méritions de gagner.

«Tactiquement, défensivement, offensivement, nous avons vraiment bien joué. Ce que les entraîneurs avaient prévu, nous l’avons exécuté sur le terrain. »

Hagi était le héros des Rangers à Ibrox la semaine dernière alors qu’il ramena la tenue de Glasgow d’entre les morts avec un double audacieux alors que Gers revenait de deux points pour remporter le match aller 3-2.

Mais il est devenu le quatrième joueur bleu cette saison à rater la cible quand il a vu un penalty brillamment récupéré par le gardien de Braga Matheus juste avant la mi-temps.

Le joueur de 21 ans n’a pas laissé cette miss le distraire et a joué un autre rôle clé en envoyant Kent courir loin pour un but vital à l’extérieur.

Cependant, il dit qu’il laissera à Gerrard le soin de décider s’il reste en pénalité après avoir raté le sixième de Gers de la saison.

Il a dit: «Ces choses arrivent. Je ne suis pas le seul à avoir raté un penalty et je pense que dans le futur, les autres joueurs manqueront aussi.

«C’était en fait une très bonne sauvegarde. Je l’ai analysé et je savais qu’il sauterait toujours à gauche ou à droite, alors j’ai juste essayé de le frapper au milieu.

«Mais le gardien a eu une excellente réaction, nous devons donc lui rendre hommage. Au final, je suis juste heureux d’avoir aidé mon équipe en aidant Ryan Kent à atteindre son objectif.

«Est-ce que je veux rester aux sanctions? Je pense que c’est une question que vous devez poser au personnel d’entraîneurs.

«Mais l’aide a été plus douce à cause de ce qui s’est passé. Non seulement j’ai raté le penalty, mais nous avions deux ou trois autres très bonnes chances en première mi-temps, nous avions donc besoin de ce but.

“Au final, c’est bien que nous ayons remporté la victoire.”

Le Gers découvrira à qui il sera confronté lors des huitièmes de finale lors du tirage au sort à Nyon vendredi midi – et Hagi estime que le dernier triomphe du Gers verra les équipes restantes du tournoi s’asseoir et prendre note.

Il a déclaré: «Il est trop tôt pour dire jusqu’où nous pouvons aller. Nous devons juste attendre et voir qui est le prochain adversaire.

“Mais c’est sûr – c’est sûr – nous n’avons peur d’aucune autre équipe dans cette compétition.

«Il y a encore deux matchs à jouer et nous devons simplement nous assurer que nous sommes vraiment intelligents et que nous jouons deux matchs vraiment formidables comme nous l’avons fait contre Braga. Ensuite, nous verrons ce qui se passe.

«Je pense que tout le monde connaît la mentalité de ce club et combien il est énorme.

“C’est sûr qu’ils auront du mal avec nous.”

