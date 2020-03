Crédit photo: .

La saison 2019/20 raccourcie de Chelsea a été impressionnante à ce jour. Avec une équipe aussi jeune, les Bleus occupent la quatrième place de Ligue des Champions en Premier League et ont profité de l’incohérence de leurs rivaux. Mais on a le sentiment que ce n’est que le début pour le manager Frank Lampard, et la signature de Hakim Ziyech prouve qu’il s’agit d’une équipe qui ne devrait que se renforcer.

Hakim Ziyech peut avoir un grand impact à Chelsea la saison prochaine

Ziyech a été signé par Chelsea pour 33,3 millions de livres sterling en février et arrivera à Stamford Bridge cet été. Il est considéré par beaucoup comme le remplaçant du club pour Eden Hazard, qui est parti pour le Real Madrid l’été dernier pour un montant allant jusqu’à 130 millions de livres sterling. Remplacer le Belge était une priorité qui a été constamment martelée par Lampard. Chelsea a besoin de création et Ziyech apporte exactement cela.

Alors que Mateo Kovacic et Mason Mount ont tous deux connu des saisons prometteuses, le premier n’a que deux buts et trois passes décisives dans toutes les compétitions cette saison, tandis que la forme de ce dernier a chuté dans la deuxième partie de la campagne. Ajoutez les problèmes de blessures de Ruben Loftus-Cheek, les incohérences de Ross Barkley et le fait que Pedro et Willian devraient partir en été et il est facile de voir pourquoi Lampard souhaitait faire appel à un meneur de jeu créatif et éprouvé.

Bien que Chelsea ait besoin de profondeur en ce qui concerne les attaquants, Tammy Abraham s’est avérée être un succès avec 13 buts en Premier League. Cependant, il manque de soutien et les sources d’objectifs et d’aides ailleurs sont une source de préoccupation. Le prochain plus grand nombre de buts en championnat par un joueur de Blues cette saison est de cinq (Mount et Christian Pulisic), alors qu’aucun joueur n’a enregistré plus de cinq passes décisives et dix grandes occasions créées.

Chelsea et Lampard espèrent que Ziyech changera cela. Aucun joueur n’a créé plus d’occasions ou récolté plus de passes décisives dans l’Eredivisie au cours des trois dernières saisons que le Marocain. Cette saison, il compte six buts en championnat et seul Dusan Tadic a récolté plus de passes décisives que le joueur de 26 ans (12). De plus, aucun joueur n’a effectué plus de passes clés que les 78 de Ziyech.

Ce n’est pas seulement le côté créatif qui a fait de Ziyech une option si tentante pour Chelsea. Le meneur de jeu s’est bâti une réputation d’attaquant féroce du ballon, marquant des buts mémorables à longue distance, avec son coup franc de curling à Stamford Bridge et sa frappe sensationnelle contre Valence en Ligue des champions cette saison, deux efforts remarquables.

La préférence de Ziyech pour le tir à distance est également un facteur majeur de son influence offensive. En Eredivisie cette saison, aucun joueur n’a eu plus de tirs depuis l’extérieur du banc des pénalités (58) et c’était la même histoire la saison dernière (97 tirs hors des sentiers battus), ainsi qu’en 2017/18 (121). Cela devrait ajouter encore plus de puissance de feu à une équipe de Chelsea qui se classe deuxième pour le nombre total de tirs (481) en Premier League cette saison.

“Ziyech a tout”, a déclaré l’ancien attaquant des Blues Tony Cascarino à TalkSport. “Il est un peu comme Riyad Mahrez – il peut dribbler et passer devant vous, il est assez direct, il est un grand preneur de coup franc, il a un record d’assistance fantastique, il voit juste des passes. Il a juste tout dans le jeu.

«Je pense qu’il est un sacré talent et Chelsea serait très, très chanceux de l’avoir. Il a détruit le Real Madrid l’année dernière; il a vraiment joué un grand rôle à Ajax en prenant le dessus sur le Real au Bernabeu. C’est un vrai talent qui, je pense, serait un ajout fantastique à Chelsea. »

Une autre caractéristique intéressante du jeu de Ziyech est qu’il est polyvalent. Le Marocain peut jouer en tant que n ° 10 mais joue généralement sur la droite. Il aime couper à partir des positions sur la droite et utiliser son pied gauche préféré pour des opportunités de tir ou pour créer des opportunités. Pour ces raisons, le patron de l’Ajax Erik ten Hag a favorisé Ziyech dans une large naissance.

Beaucoup seront sceptiques étant donné la qualité de l’Eredivise, mais Ziyech n’a pas seulement été impressionnant au niveau national. Il a joué un rôle déterminant dans la course sensationnelle du club vers les demi-finales de la Ligue des champions 2019, marquant à la fois à domicile et à l’extérieur de la victoire des 16 derniers matchs contre le Real Madrid, se révélant influent en quart de finale contre la Juventus et marquant dans la match retour à domicile contre Tottenham.

La saison dernière, Ziyech était le huitième joueur le plus créatif de la Ligue des champions, tandis que seuls Lionel Messi (35) et Neymar (32) ont effectué plus de dribbles que le 31. Il a pris sa forme dans la compétition de cette saison, produisant des affichages accrocheurs dans la phase de groupes, y compris à Stamford Bridge en novembre. L’Ajax a peut-être abandonné la Ligue des champions et maintenant hors d’Europe, mais Ziyech a déjà prouvé ses qualités au plus haut niveau.

Avec Kovacic, Mount, Loftus-Cheek et Barkley en lice pour la position d’attaque centrale de son côté, il est probable que Lampard déploiera Ziyech sur son côté droit préféré, avec Callum Hudson-Odoi offrant une compétition et une profondeur saines. La qualité de Ziyech sur coups de pied arrêtés signifie également qu’il pourrait être prêt à prendre la relève de Willian après le départ d’été du Brésilien.

Ziyech est un joueur aux multiples talents et il a désormais la possibilité de déployer ses compétences en Premier League. Le travail de construction de Lampard est en bonne voie et sa dernière signature pourrait bien être l’une de ses meilleures.

