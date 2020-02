Hakim Ziyech révèle les objectifs de Chelsea après avoir convenu des termes d’un accord de cinq ans

Date de publication: Lundi 24 février 2020 7:11

Hakim Ziyech a parlé de sa fierté après que Chelsea a annoncé que l’ailier marocain avait convenu des conditions d’un contrat de cinq ans avant son déménagement d’été à Stamford Bridge.

Ziyech rejoindra officiellement les Bleus le 1er juillet pour un montant initial de 40 millions d’euros (33,4 millions de livres sterling) et restera à l’Ajax pour le reste de la saison.

Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que Chelsea avait conclu un accord avec le club néerlandais pour la signature de Ziyech. Il est la première recrue de Frank Lampard en tant que patron des Blues.

“Je suis ravi et fier d’avoir signé pour un club aussi gigantesque que Chelsea”, a déclaré Ziyech sur le site Internet du club, qui aurait accepté les termes d’un contrat d’une valeur de 100 000 £ par semaine – le double du salaire qu’il touche avec les champions néerlandais. .

«J’attends la saison prochaine avec impatience et j’espère que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble.»

Ziyech a marqué plus de 20 buts au cours de chacune des trois dernières saisons et a marqué 49 fois pour l’équipe hollandaise.

Il est considéré comme un remplaçant d’Eden Hazard, parti au Real Madrid l’été dernier.

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a ajouté: «Nous sommes ravis que Hakim se joigne à nous, ayant été une cible clé du club dans cette dernière fenêtre.

«Il a toujours été l’un des joueurs offensifs les plus dangereux d’Europe ces dernières années, ce que nous avons pu constater de première main lors de nos deux matches contre l’Ajax en Ligue des champions.

«Nous souhaitons à Hakim et Ajax tout le meilleur pour le reste de la saison et nous nous réjouissons de l’accueillir à Stamford Bridge cet été.»

Parlant plus tôt ce mois-ci, Le manager des Blues Lampard a souligné les qualités qui ont attiré Chelsea à Ziyech.

“Je pense que c’est un joueur fantastique et il est venu pour la première fois dans ma course en Ligue des champions l’an dernier”, a déclaré Lampard à Sky Sports News. «Je pensais qu’il était l’un de leurs meilleurs joueurs, bien sûr – en particulier lors des matchs contre Tottenham, en le regardant jouer.

“Et puis nous nous sommes heurtés à lui deux fois cette saison. Je connais beaucoup de choses sur lui, je connais ses qualités: un bon pied gauche, joue généralement du côté droit, peut jouer derrière le leader.

“Et probablement quand vous nous regardez cette saison, il y a eu des matchs où nous avons peut-être eu du mal à ouvrir la porte, et c’est certainement un joueur qui, nous l’espérons, peut apporter un peu de créativité, quelque chose de différent pour nous, marquer des buts, aider.”

“Trés exité. Je sais qu’il ne vient pas maintenant mais je pense que c’est excitant pour nous en tant que club et pour les fans, ils savent qu’il sera ici l’année prochaine. “

Certains sourcils peuvent être soulevés quant à la raison pour laquelle Chelsea a attendu jusqu’à la fin du mercato de janvier pour achever la signature de Ziyech, mais Lampard confirme qu’il devait respecter le club vendeur.

«Nous avons essayé, et ce n’était pas possible, nous savons tous comment fonctionne la fenêtre de janvier. Vous respectez le fait que les clubs ont les meilleurs joueurs et que vous souhaitez les garder, et c’était le cas. Mais c’est fait, et maintenant nous l’avons pour la saison prochaine, alors oui, heureux avec ça. “

Ziyech le premier parmi tant d’autres pour Chelsea?

Lorsqu’on lui a demandé si Ziyech serait la première de nombreuses nouvelles recrues cet été, Lampard a insisté sur le fait que son objectif était purement le présent, alors que l’équipe cherchait à réserver sa place en Ligue des champions la saison prochaine.

“Je ne sais pas. Je pense que nous devons d’abord nous soucier de notre position, et essayer d’entrer dans le top quatre est bien sûr la priorité absolue pour nous. Ma principale préoccupation est la suivante.

«Nous sommes toujours à l’affût, nous travaillons toujours ensemble pour essayer de voir comment nous pouvons nous améliorer, et je pense que ces améliorations pourraient être nécessaires peut-être en été, mais nous devrons essayer de nous assurer d’obtenir le les bons. “

L’acquisition de Ziyech par Chelsea pourrait pousser Pedro et Willian à sortir à Stamford Bridge l’été prochain, avec un expert de Sky Sports expliquant pourquoi il pense que la paire va continuer. Lire la suite…