Hamann explique pourquoi Werner devrait snober Liverpool pour Man Utd, Chelsea

Date de publication: vendredi 21 février 2020 9h30

Le milieu de terrain des ex-Reds, Didi Hamann, a expliqué pourquoi il pense que Timo Werner devrait favoriser un transfert à Man Utd ou Chelsea, plutôt qu’à son ancien club Liverpool.

L’attaquant de RB Leipzig est devenu l’une des propriétés les plus en vogue du football européen, accumulant 26 buts et 10 passes décisives dans toutes les compétitions de la campagne actuelle.

Son jeu prolifique en avant a propulsé Leipzig fermement dans la course au titre de Bundesliga, mais a également attiré l’attention des poids lourds de la Premier League.

L’équipe de Jurgen Klopp est devenue la favorite pour faire atterrir le jeune homme de 23 ans aux yeux de la plupart des gens, le dernier rapport suggérant l’acquisition pourrait être faite pour fonctionner en harmonie avec leurs trois fronts actuels, plutôt que de remplacer l’un d’eux.

Le patron de Leipzig, Julian Nagelsmann, a décidé d’avertir son attaquant vedette d’un déménagement en Angleterre, et maintenant Hamann est le dernier à avoir son mot à dire sur un déménagement potentiel à Anfield.

Écrivant dans sa chronique pour Sky, le vainqueur de la Ligue des champions 2005 avec Liverpool a écrit: «Timo Werner n’a cessé de s’améliorer, il a encore marqué en Ligue des champions et a déjà marqué plus de 20 buts en Bundesliga cette saison.

«Je lui fais confiance pour jouer bientôt dans une très grande équipe. C’est bien sûr un honneur pour lui d’être lié à Liverpool.

«La question est: correspond-il à Liverpool? Pour moi, il est le plus fort lorsqu’il arrive au milieu et peut utiliser sa plus grande arme: sa vitesse.

“Avec [Roberto] Firmino, Liverpool a un attaquant qui est toujours jouable et qui se connecte beaucoup avec ses coéquipiers.

«Si Werner est allé à Liverpool, je préférerais le voir dehors, mais il y a deux grenades absolues dans l’équipe avec [Sadio] Crinière et [Mohamed] Salah. Si aucun des trois attaquants ne se blesse ou ne bouge, il ne jouera pas et je ne pense pas que c’est ce qu’il veut.

“Liverpool est la référence absolue, mais à mon avis, il serait mieux adapté à Manchester United ou Chelsea.”

Les Reds, quant à eux, sont confrontés à une lutte acharnée pour défendre leur couronne européenne après avoir glissé à une défaite 1-0 contre l’Atletico Madrid mardi soir.

Malgré des performances européennes miraculeuses dans leur histoire récente, Hamann pense que son ancienne équipe pourrait avoir du mal à vaincre l’équipe résiliente de Diego Simeone.

“Ce sera difficile pour Liverpool après la défaite à l’Atletico”, a-t-il déclaré.

“Après avoir gagné 4-0 au match retour la saison dernière contre Barcelone [in the semi-finals], Tout le monde pense qu’ils peuvent le faire, mais ils n’ont pas réussi un seul tir au but à Madrid.

«Ce n’est pas nouveau, cependant, qu’ils ont leurs problèmes loin de chez eux, c’était déjà le cas la saison dernière. L’Atletico déchirera également à Liverpool, je m’attends à un match retour fascinant. »

