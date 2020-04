Hannibal Mejbri – pourquoi les fans de Manchester United sont si excités

Le nom de la star de l’académie de Manchester United qui est sur toutes les lèvres cette saison est Hannibal Mejbri.

La starlette française a rejoint les Red Devils de Monaco en août pour un montant de 9,2 millions de livres sterling – un chiffre révélateur pour un adolescent de 16 ans qui n’avait joué aucun match senior pour la partie française.

United faisait partie d’une multitude de clubs dont Liverpool, Manchester City, le PSG et Barcelone qui poursuivaient la signature du jeune, mais selon The Mirror, “ United l’a invité à leur terrain d’entraînement de Carrington dans le but de le courtiser et sa famille ” – le même astuce qu’ils ont récemment essayée avec Jude Bellingham de Birmingham City – «avec l’adolescent décidant du passage à Old Trafford peu après».

Et les performances de Mejbri depuis qu’il a rejoint les Red Devils ont déjà plus que confirmé la confiance du club en lui.

Le jeune homme de 17 ans a fait ses débuts avec une équipe de moins de 18 ans en difficulté en septembre et ses performances exceptionnelles lui ont rapidement valu une nomination aux moins de 23 ans. Il a fourni deux passes décisives pour les réserves lors de ses trois premières apparitions sur le banc, ce qui lui a valu son premier départ contre Newcastle le 1er octobre, dans lequel il a fourni une autre aide.

Il a également continué à jouer pour les moins de 18 ans, marquant son premier but lors de la défaite 2-1 de Manchester City, et à chaque tour de United pour les demi-finales de la FA Youth Cup.

L’ancien entraîneur du Mejbri, le Paris FC, Reda Bekhti, a récemment parlé à Goal de son ancienne charge:

“Je crois qu’il a ce qu’il faut pour se qualifier pour la première équipe, je pense qu’il est sur la bonne voie.”

«Hannibal était un très bon joueur et un garçon très mature dès son jeune âge. Dès le début de son séjour au Paris FC, nous avons admiré ses qualités footballistiques. Il avait de la personnalité et de l’efficacité. »

«Il était toujours souriant, très poli et très bien élevé. C’était un joueur avide d’apprendre et très exigeant. »

«Ses forces dans le football reposent principalement sur sa capacité à voir les choses avant les autres. Sur un terrain de football, il a une intelligence bien au-dessus de la moyenne. »

“En plus de cela, il a beaucoup de capacités techniques et est un milieu de terrain moderne qui est capable de combiner une excellente récupération du ballon, une transition rapide et la capacité de terminer.”

Il suffit de voir Mejbri en action pendant quelques minutes pour voir pourquoi tout le monde est si excité. Les comparaisons avec un jeune Ruud Gullit ne seraient pas hors de propos. Mejbri est composé sur le ballon et aime avancer avec le ballon à ses pieds. Il a une technique et une vision incroyables et une plage de dépassement extraordinaire.

Regardez une anthologie de Mejbri en action dans la vidéo ci-dessus.

La progression naturelle pour l’international français de la jeunesse serait normalement de rejoindre l’équipe senior lors de sa prochaine tournée de pré-saison, mais la crise des coronavirus a mis à l’éventualité qu’une telle tournée ait lieu cette année.

Nous devrons donc probablement attendre les matchs de la Coupe Carabao de la saison prochaine pour avoir une chance de voir ce que la starlette peut faire au niveau de l’équipe première. Un accord de prêt à un niveau de championnat est également une possibilité.

