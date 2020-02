Hannibal Mejbri salué par les principaux journalistes après la performance de la Coupe de la jeunesse

La starlette des moins de 18 ans de Manchester United, Hannibal Mejbri, attire déjà l’attention de certains des meilleurs journalistes britanniques du football.

Les Red Devils ont dépensé un peu moins de 10 millions de livres sterling pour recruter Monaco, alors âgé de 16 ans, en août.

Avec une coupe de cheveux afro sauvage et un cadre haut qui ne ressemble pas à celui de Tahith Chong, le jeune Français a impressionné jusqu’à présent au cours de ses 6 premiers mois à Old Trafford, jouant principalement dans le rôle de numéro 10 pour les moins de 18 ans.

Il a déjà représenté les Reds au niveau des moins de 23 ans, jouant cinq fois et enregistrant 3 passes décisives et comme indiqué ici, le responsable du développement de la première équipe, Nicky Butt, l’a distingué cette semaine pour ses éloges, affirmant qu’il est «un leader. La façon dont il joue son football est de 100 mph, il monte et descend sans arrêt. »

Mercredi, Paul Hirst a regardé Mejbri lors du match de la United Youth Cup contre Leeds. «L’équilibre de Mejbri était exceptionnel, tout comme son éventail de passes…[he] montre qu’il est la vraie affaire. »

L’indépendant Mark Critchley a également été impressionné par la performance du jeune. «En le regardant mercredi soir, il est facile de comprendre pourquoi Old Trafford est convaincu qu’ils ont acquis un talent spécial. Adepte de la récupération et de la conservation de la possession dans les espaces restreints… Pour un meneur de jeu typiquement langoureux, il est proactif en ce qui concerne ses fonctions défensives et la reconquête du ballon en haut du terrain. »

Mejbri a également montré une attitude positive face à une foule hostile. Après avoir été raillé par des chants de “Sideshow Bob is f—— s—” par 1 400 fans de Leeds, il a répondu avec humour sur Instagram, avec un post disant “J’admets qu’il y a une petite ressemblance”.

Malgré le besoin évident de sang frais de United pour soutenir une équipe en difficulté et ravagée par des blessures, il est peut-être un peu trop tôt pour que Mejbri, qui n’a eu que 17 ans le mois dernier, soit appelé dans la première équipe. Mais Olé Gunnar Solskjaer, qui était également assis mercredi dans les tribunes, doit certainement être tenté.