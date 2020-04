Hansi Flick a toujours été le bon choix pour le Bayern Munich

Lorsque le Bayern Munich a officiellement annoncé qu’il avait conclu un accord avec Hansi Flick pour gérer l’équipe pendant la saison 2023, la nouvelle a été accueillie avec soulagement et jubilation de la part de larges segments de la base de fans du club bavarois.

Cependant, la manière dont le Bayern Munich et Flick sont finalement parvenus à ce point n’était pas le résultat d’un caprice pendant cette interruption prolongée induite par le coronavirus. Flick a utilisé les connaissances qu’il avait glanées en tant qu’entraîneur adjoint sous Niko Kovac et a élaboré un plan sur la meilleure façon d’aborder cette opportunité pour montrer à l’équipe de direction du club ce qu’il pouvait offrir.

Les premiers résultats ont prouvé que l’attitude de Flick, son état d’esprit, ses idéaux, ses compétences en communication et sa volonté de se battre pour ses convictions ont non seulement rajeuni la formation du Bayern Munich, mais ont finalement donné au club une orientation stratégique clairement définie pour l’avenir. Les jours de brouillage de semaine en semaine sur les files d’attente et de lutte pour montrer un engagement à développer les joueurs semblent révolus depuis longtemps.

Qu’a fait Flick pour atteindre un tel succès, tout en convaincant ses patrons qu’il existe une voie claire à suivre? Jetez un œil ci-dessous pour voir où l’homme de 55 ans a fait son plus beau travail.

Établir et réparer des relations

Dans l’ère post-Kovac, Flick a d’abord ouvert ses voies de communication. Pour certains des points positifs que Niko Kovac a apportés à la table, il a eu du mal à maintenir des relations avec ses joueurs. Le fait de tirer à travers les médias de sources anonymes et les plaintes du public par d’autres (diable, même la femme de Thomas Muller s’est impliquée) avait créé un chaudron de mécontentement. Ce n’était pas que Kovac était un méchant ou même un pauvre entraîneur, c’était juste qu’il n’avait pas de feuille de route pour savoir comment réussir dans les lumières de la Bavière.

Kovac a aliéné des joueurs importants en ne donnant pas de justification publique à ses décisions. Était-il sous la pression de la direction pour utiliser certains joueurs (par exemple Coutinho)? Peut-être, mais le fait que Kovac n’ait apparemment pas eu assez de poids pour se défendre sur les décisions du personnel et pour mettre en œuvre sa propre philosophie a rendu son mandat précaire dès le départ.

Un des premiers actes de Flick a été de consolider et d’améliorer les relations qu’il avait avec l’alignement et d’ouvrir des voies de communication avec ses joueurs. Compte tenu des résultats – et du manque d’adhérence – cette ouverture a fait des merveilles dans les vestiaires et sur le terrain.

Reconnaître l’évidence

L’une des principales décisions que Flick a prises a été de mettre fin au doute apparemment long qui entourait le statut de Müller dans l’équipe. Après que Carlo Ancelotti et Kovac aient tous deux pris des coups justes en déplaçant le Raumdeuter, Flick a donné à Muller l’assurance qu’une place au XI de départ était à lui.

Après presque quatre ans (moins la brève tournée de retour de Jupp Heynckes), Müller a pris coup sur coup comme un Allemand Jason Vorhees et a ignoré toute compétition sur la liste. Ce faisant, Müller a surpassé James Rodriguez et Philippe Coutinho, mais a toujours eu la tâche intimidante de commencer chaque saison à combattre les doutes de gestion. Pour le Bayern, plus de Müller a signifié plus de victoires, mais les décisions de Flick ne se terminent pas avec Müller.

L’idée géniale de déplacer David Alaba au centre-arrière et d’utiliser Alphonso Davies à l’arrière gauche a solidifié toute la ligne arrière du Bayern Munich. Benjamin Pavard semble plus confiant à l’arrière droit, et Jerome Boateng est plus beau qu’il ne l’a jamais été au cours des quatre saisons précédentes.

L’effet Flick est apparemment contagieux.

Dévouement à l’équilibre

La vision stratégique de Flick ne se fonde pas uniquement sur la victoire d’aujourd’hui; il s’est également engagé à soulever la prochaine grande vague de football du Bayern Munich.

Traduction: L’esprit de Flick n’est pas seulement sur le Meisterschale pour cette saison et la suivante.

Flick veut utiliser au mieux le talent de son alignement actuel tout en favorisant un environnement où les jeunes joueurs peuvent s’entraîner avec la première équipe et avoir une véritable opportunité en quelques minutes à l’Allianz Arena. Être un club riche qui peut rivaliser financièrement pour acheter les meilleurs talents est formidable, mais développer – et peaufiner – des jeunes qualifiés est sans doute tout aussi important pour le bien-être futur du club.

Brazzo difficile

Pour tout le beau travail qu’il a accompli en tant que directeur sportif du club, Hasan «Brazzo» Salihamidzic a montré une forte attirance pour les choses nouvelles et brillantes. En ce qui concerne les décisions sur la liste, cette allure peut parfois créer des problèmes évidents que Brazzo affronte. Ce n’est pas que Brazzo ne peut pas assumer ses responsabilités, mais comme dans de nombreux milieux, une voix différente ou un ensemble d’idées différent peut parfois aider à éviter des problèmes potentiels ou des perturbations.

L’un des meilleurs mouvements de pouvoir de Flick alors qu’il était à la tête du Bayern Munich a été sa volonté de parler aux médias des raisons pour lesquelles il considère que la contribution d’un manager est cruciale pour la gestion des effectifs et de contester la structure de gestion du club.

Encore une fois, Brazzo a fait un travail admirable, mais il a renversé Niko Kovac sur les décisions du personnel. Flick a défendu lui-même et ses propres priorités, et le club l’a entendu.

Avancer

En fin de compte, l’héritage de Flick au Bayern Munich sera mesuré par les ajouts qu’il apportera à la boîte à trophées du club, mais son état d’esprit, ses compétences en communication et sa volonté de faire confiance à son instinct sur le terrain et dans la salle de réunion font une combinaison dont les Bavarois ont besoin en ce moment .

Et que vous fassiez partie de l’équipe #StickWithFlick ou du mouvement #FlickOff, il est temps de laisser les résultats se jouer. Pour ceux qui souhaitent aller à tapis avec l’ancien entraîneur adjoint de l’équipe nationale allemande, répétez après moi:

FLICKI-FLACKA, FLICKI-FLACKA, FLICKI-FLACKA – Oi! Oi! Oi!

FLICKI-FLACKA, FLICKI-FLACKA, FLICKI-FLACKA – Oi! Oi! Oi!