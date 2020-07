Hansi Flick confirme que la blessure de Jerome Boateng n’est pas grave

Heureusement pour le Bayern Munich, Hansi Flick a révélé que la blessure que Jerome Boateng avait subie lors de la victoire 4-2 contre le Bayer Leverkusen lors de la finale DFB-Pokal n’était pas grave du tout et qu’il ne craignait pas de manquer la Ligue des champions (kicker ). Il a déclaré qu’il n’était « pas nécessaire de s’inquiéter » du fait que Boateng serait absent pendant un temps considérable, mais il subirait toujours une IRM juste pour s’assurer qu’il n’y avait rien de mal. Les médecins du Bayern veulent pouvoir exclure certaines choses.

La blessure de Boateng s’est produite à la 63e minute quand il s’est étendu pour effectuer un défi de glisse vital face au but de Manuel Neuer et éliminer le danger. Kai Havertz avait joué dans un centre bas alors que Leverkusen était sur la pause et que Kevin Volland et Leon Bailey rôdaient dans la surface, attendant un tap. intervint. À l’époque, le Bayern menait 3-0, mais Leverkusen venait juste de commencer à augmenter la pression. Il a été remplacé six minutes plus tard par Lucas Hernandez à la 69e minute. Lorsqu’il recevait un traitement en marge, il semblait que ce soit l’arrière de son genou gauche qui était le sujet de préoccupation.

Photo par Annegret Hilse / Pool via .

Flick a également ajouté en plaisantant que Boateng avait raison dans le mélange lorsque le Bayern Squad l’a soulevé de manière festive après la remise du trophée: «Quand j’ai été jeté, il était également là. Donc je ne pense pas [the injury] était si mauvais. «

Photo par Alexander Hassenstein / .

Pour l’instant, les joueurs du Bayern bénéficieront de 12 jours de congé avant le début de leurs préparatifs pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea. Bien sûr, une majorité d’entre eux respectera probablement leur propre régime pendant ces 12 jours pour rester en forme. Peut-être que Leon Goretzka prendra même quelques kilos de plus de muscle pendant le temps libre de l’entraînement officiel; qui sait?