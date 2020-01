Hansi Flick détaille son plan avec Lucas Hernandez

Lucas Hernandez se remet lentement mais sûrement de sa blessure à la cheville. Il participe à l’entraînement en équipe depuis près de deux semaines maintenant et son retour est très proche. Il pourrait même être prêt la semaine prochaine, lorsque le Bayern Munich affrontera le RB Leipzig.

Lors de la conférence de presse d’aujourd’hui (via AZ), Hansi Flick a évoqué la situation avec Lucas Hernandez, David Alaba et Alphonso Davies.

Actuellement, les performances des deux [Davies and Alaba] est tout simplement génial.

Il ne fait aucun doute qui commencera le match de ce week-end contre Mayence. Mais, Hansi suppose que Lucas Hernandez sera disponible pour la journée de la semaine prochaine contre Leipzig.

Lucas est de retour à l’entraînement en équipe depuis une dizaine de jours. Je pense qu’il pourrait être disponible la semaine prochaine.

Qui jouera contre RB Leipzig?

Le match de la semaine prochaine sera probablement le match le plus important pour le Bayern depuis le début de la Rückrunde. Un seul point sépare les équipes (actuellement) et une victoire pour l’une ou l’autre équipe pourrait signifier le monde. Mais Hernandez jouera-t-il dans ce match important? Flick espère le ramener dans sa forme avant sa blessure:

La concurrence est importante. Lucas le sait. Il a d’énormes qualités. Nous devons voir que nous l’avons amené au niveau qu’il avait avant sa blessure; idéalement, bien sûr, au niveau où il était avant sa première blessure à l’Atletico.

Il est probablement trop tôt pour Hernandez d’entamer un match aussi important immédiatement après sa guérison. De plus, il serait probablement mauvais de briser un tel duo défensif en forme à David Alaba et Alphonso Davies. Mais quand Hernandez est de retour à son meilleur niveau, qui voulez-vous voir jouer pour la défense du Bayern?

