Hansi Flick espère de nouvelles prolongations de contrat au Bayern Munich

Il a été annoncé plus tôt dans la journée que Thomas Muller avait prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023. En plus de Müller, il y a une multitude de joueurs dans l’équipe du Bayern qui ont des contrats qui expirent l’année prochaine. Thiago Alcántara et Manuel Neuer ont déjà entamé des négociations pour prolonger leur contrat, mais aucun n’a encore conclu d’accord avec le front office du club. Pour les deux joueurs, cela dépend vraiment de combien de temps ils vont s’étendre avant de mettre le stylo sur papier, mais Hansi Flick a dit qu’il voulait définitivement plus d’extensions pour suivre Muller.

Flick a tenu une conférence de presse vidéo plus tôt dans la journée et a clairement indiqué qu’il espérait que d’autres prolongations de contrat seraient effectuées (Az). En particulier, il a déclaré qu’il espérait que Neuer, Thiago et David Alaba seraient en mesure de conclure des accords avec le front office du club, car les contrats des trois joueurs devaient expirer l’année prochaine. S’exprimant sur le trio de joueurs, Flick a déclaré:

Ils ont fait un énorme développement, ont été nos principaux acteurs. Le club le sait aussi. J’espère que les choses vont dans la bonne direction.

Depuis que Flick est intervenu après le départ de Niko Kovac à l’automne, Neuer, Alaba et Thiago ont connu de fortes résurgences et ont été parmi les interprètes les plus forts et les plus constants du Bayern. Alaba, plus impressionnant, a dépassé les attentes en étant déplacé de l’arrière gauche au centre arrière et ses performances cette saison ont suscité l’intérêt d’autres clubs d’élite en Europe.

Pour Neuer, il semble qu’il ait des idées différentes de celles du front office du Bayern. Il veut une prolongation de cinq ans, mais le club penche davantage vers une prolongation de deux ans. Ils devront probablement trouver un compromis quelque part entre les deux, car Neuer ne semble vraiment pas vouloir bouger là-dessus. Flick pense toujours qu’un accord qui plaira à toutes les parties concernées sera conclu parce que tout le monde veut voir le contrat de Neuer avec le Bayern prolongé:

Il sait ce qu’il a au Bayern. Pas seulement moi, mais tout le monde serait ravi s’il s’étend.