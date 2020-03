Hansi Flick explique pourquoi il a commencé Joshua Zirkzee contre Hoffenheim

Joshua Zirkzee a commencé et a joué les 90 minutes complètes du parcours 6-0 du Bayern Munich contre Hoffenheim, qui a malheureusement été éclipsé par les protestations des fans des supporters du Bayern à l’extérieur au cours de la seconde moitié. Zirkzee a marqué le 3e but du Bayern du match après avoir pris une touche intelligente pour se donner un mètre d’espace à partir d’un centre bas qui a été envoyé par Serge Gnabry. Il aurait pu ajouter une seconde à son décompte plus tard dans la première moitié, mais Oliver Baumann a bien lu la tentative de lob pour le nier.

Lors de la conférence de presse précédant Schalke avant le match de quart de finale du Bayern au DFB-Pokal à Gelsenkirchen, Hansi Flick a expliqué sa décision de lancer Zirkzee contre Hoffenheim. Il y a, bien sûr, d’autres options que Flick peut utiliser tandis que Robert Lewandowski fait face à un sort de quatre semaines en marge en raison d’un problème au genou, mais Flick a toute la confiance en Zirkzee d’après ce qu’il a vu sur le terrain d’entraînement (Az):

Nous ne voulions pas trop changer. Joshua Zirkzee se débrouille bien à l’entraînement et marque beaucoup de buts, alors j’ai décidé de le laisser remplacer Lewandowski. La performance de Joshua [against Hoffenheim] était bon, pas de premier ordre, mais assez bon. Il a marqué un but, ce qui est important pour un attaquant. Il a cependant beaucoup de marge d’amélioration, et il le sait.

Lorsque la nouvelle de la blessure au genou de Lewandowski est apparue pour la première fois après le triomphe du Bayern sur Chelsea en Ligue des champions, le botteur avait rapporté que l’option la plus probable que Flick utiliserait en l’absence du Pôle était de jouer Gnabry en tant qu’avant-centre plutôt qu’en tant qu’ailier. Sur le papier, cela a le plus de sens, mais la confiance de Flick en Zirkzee semble suggérer que le joueur de 18 ans obtiendra un nombre décent de minutes avec une liste de matchs serrés dans toutes les compétitions pendant la blessure de Lewandowski.

Un record JUSTE raté par Zirkzee

Zirkzee a maintenant marqué 3 buts avec 3 tirs inscrits sur cible en Bundesliga sur un total de 4 apparitions dans l’élite. Au total, il a fallu à Zirkzee 26 minutes cumulées pour atteindre la marque des 3 buts, soit seulement 3 de plus que la starlette du Borussia Dortmund Erling Haaland, qui a marqué ses 3 premiers buts en Bundesliga en seulement 23 minutes quand il est entré en jeu et a marqué un triplé contre Augsbourg. Bien sûr, Haaland a joué beaucoup plus de minutes que Zirkzee, mais le Norvégien a marqué 6 autres buts en Bundesliga depuis ses débuts ainsi que 2 en Ligue des champions et 1 en DFB-Pokal.

Photo de Max Maiwald / DeFodi Images via .