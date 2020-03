Hansi Flick explique pourquoi Thomas Müller devrait rester au milieu des rumeurs de sortie du Bayern Munich

Thomas Müller, l’homme pratiquement synonyme du Bayern Munich moderne, est à un tournant de sa carrière. À 30 ans, il connaît sa meilleure saison statistique, mais le club ne lui a pas encore proposé de prolongation de contrat. Alors que des rumeurs de mécontentement éventuel s’accumulent dans les coulisses et que les patrons du Bayern envisagent le jeune Kai Havertz comme un remplaçant potentiel, les jours de Raumdeuter pourraient-ils être comptés?

Probablement pas, si Hansi Flick peut l’aider. S’adressant à Sport Bild, l’entraîneur du Bayern a abordé un certain nombre de sujets concernant son club. La situation de Müller a naturellement surgi.

Q: Est-il difficile d’imaginer aller de l’avant au Bayern sans Muller?

UNE: Ce sont des choses que Thomas et le club doivent également décider. Mais en principe à propos de Thomas: il venait de l’académie des jeunes ici. Thomas a atteint un certain âge où il ne jouera plus pour toujours.

Thomas est un fils natif du Bayern et l’un des visages du club. Je pense qu’un tel joueur a gagné une certaine gratitude.

Flick est bien sûr un admirateur connu de Müller, ayant travaillé avec lui depuis leurs jours en Allemagne. Son tout premier acte après avoir succédé à Niko Kovac a été de restaurer der Raumdeuter dans la formation, qui a été l’un des catalyseurs de la résurgence ultérieure du Bayern. Müller mène désormais la Bundesliga en passes décisives, et il a même redécouvert sa touche de buteur.

Mais ce n’est pas tout. Au-delà des objectifs évidents et des passes décisives, Hansi Flick a également expliqué ce qui rend Müller si incroyablement précieux pour le club:

Peu importe où il va, Thomas est toujours un homme qui se tient au centre de l’attention et est un personnage dans un sens positif. Il a traversé tout, a une énorme expérience, a célébré tant de triomphes, dégage toujours confiance en lui et optimisme. Il est l’un des joueurs allemands les plus titrés de l’histoire.

En tant que fan, il est souvent facile d’ignorer les aspects intangibles de l’influence d’un joueur sur l’équipe. Müller est connu pour être un joueur positif et travailleur, mais c’est aussi un gars qui se lèvera et mènera lorsque les choses deviendront difficiles. C’est difficile à apprécier à distance, mais il y a une raison pour laquelle tant de coéquipiers et d’entraîneurs ont loué son attitude au fil des ans.

Bien sûr, ce n’est pas tout. Il y a le facteur Mia San Mia, auquel Flick fait allusion:

Le Bayern peut être heureux d’avoir un joueur comme Thomas, qui de plus s’identifie au club. Il agit toujours dans l’intérêt de l’équipe – un facteur que vous devez soigneusement prendre en considération lors de nouveaux transferts. En ce qui concerne la question de savoir quels nouveaux joueurs on devrait obtenir, c’est élémentaire pour moi: représentent-ils le «nous»? Incarnent-ils les valeurs du club? S’identifient-ils avec le FC Bayern?

Il est clair que Flick veut que Müller obtienne la prolongation du contrat, mais il est également tentant d’en savoir plus dans les mots de Flick. Le Bayern est notamment lié à Leroy Sané depuis une bonne partie de l’année, un joueur qui a ruminé des problèmes d’attitude; l’entraîneur pourrait-il signaler un message? Flick a déjà dit qu’un entraîneur devrait avoir un «droit de veto» sur les signatures. Nous ne connaissons pas son opinion sur Sané, mais si Flick fait allusion à quelque chose de spécifique avec ces commentaires, alors le transfert Sané serait une supposition décente.

Hormis les théories du complot, c’est la première fois que nous entendons l’entraîneur peser sur la situation contractuelle de Müller, et cela aide certainement à dissiper les rumeurs d’un manque d’appréciation des capacités de Müller. Espérons que les patrons du Bayern saisissent cet indice et lui proposent ce nouveau contrat dans les semaines à venir.