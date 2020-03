Hansi Flick: la responsabilité sociale est plus importante que les aigus en ce moment

La DFL et la DFB viennent d’annoncer que tous les matchs de ce week-end seront reportés à la lumière de la propagation continue de COVID-19. Ils ont finalement décidé de suivre toutes les autres ligues européennes après avoir reçu de nombreuses critiques pour avoir attendu si longtemps pour suspendre les matches.

Le match du Bayern Munich contre l’Union Berlin, qui devait encore avoir lieu demain samedi, faisait partie des matches officiellement suspendus par l’annonce du DFL et du DFB.

L’entraîneur-chef du Bayern, Hansi Flick, a répondu en déclarant que la suspension des matchs était absolument la bonne décision, et que tout le monde doit désormais se concentrer sur sa responsabilité sociale pour contenir la propagation du virus (SportBild). Prendre les bonnes décisions au cours de cette pandémie, a-t-il déclaré, est plus important que le football, même si le Bayern fait de gros efforts sur les trois fronts et dans une belle forme:

Nous avons une chance de réussir dans les trois compétitions cette année. Le Treble, qui est toujours un sujet, semble faisable. Mais ce n’est pas important pour le moment, mais plutôt d’accepter collectivement notre responsabilité sociale.

Personnellement, Flick a déclaré qu’il n’avait pas peur du virus, mais il comprend que de nombreuses personnes ont des êtres chers qui ont été affectés par cette épidémie:

Je ne m’inquiète pas particulièrement pour ma femme et moi. Mais tout le monde a quelqu’un qui lui est cher dans sa famille et qui fait partie du groupe à risque.

Le moment de cette pandémie a été particulièrement décevant pour le Bayern en raison de la façon dont ils ont bien joué, mais Flick a raison. Il est de la responsabilité sociale de chacun de prendre les bonnes précautions pour limiter la propagation du virus et finalement sauver des vies.