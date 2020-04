Hansi Flick maintient que Neuer est le gardien numéro 1 du Bayern, ravi d’Alexander Nübel de rejoindre

Il y a eu tellement de pièces mobiles dans la situation des gardiens du Bayern Munich ces dernières semaines que Manuel Neuer négocie un nouveau contrat avec le front-office du club. Des opinions divergentes entre les deux parties ont provoqué beaucoup de spéculations que Neuer pourrait décider de quitter si ses demandes n’étaient pas satisfaites par le club.

Dans un nouveau rapport de kicker, cependant, Hansi Flick a déclaré qu’il y avait un plan clair pour aller de l’avant. Il a déclaré que tous les gardiens feront preuve de respect et d’appréciation la saison prochaine, même s’il y a eu des contrecoups du camp de Neuer lors de la signature d’Alexander Nübel de Schalke et la rumeur d’un nombre garanti de matchs dans son contrat.

Bien que Flick ne soit pas toujours d’accord avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic, il est ravi de l’arrivée de Nübel cet été, une décision dans laquelle Salihamidizc a joué un rôle essentiel dans la facilitation. Flick pense que Nübel a une opportunité parfaite de grandir et de se développer derrière Neuer et aux côtés de Sven Ulreich au Bayern:

Alexander Nübel aura la même confiance et la même appréciation que tous les autres gardiens de but et joueurs de notre équipe. Nous voulons le développer davantage, mais il est également clair qu’au FC Bayern, le principe de la performance compte. Et en ce moment, Sven Ulreich fait vraiment bien son truc.

Pourtant, même avec son enthousiasme pour le développement de Nübel, Flick maintient que Neuer est le gardien numéro un du Bayern et que Nübel en est pleinement conscient:

Manuel Neuer est clairement notre numéro 1, qui ne changera pas dans la saison à venir. Alexander Nübel le sait.

Photo de M. Donato / FC Bayern via .

Les remarques de Flick ont ​​apparemment mis fin aux conflits entre Neuer, son agent Thomas Kroth, et le front office du Bayern. Kroth avait donné une interview où il a dit que lui et Neuer n’étaient pas satisfaits des détails concernant les négociations de contrat de Neuer divulguées à l’intérieur du club; des détails qui n’étaient pas vrais. Karl-Heinz Rummenigge a même fait une déclaration plus tôt dans la journée, réitérant l’idée que le Bayern est plus que satisfait de Neuer et de Nübel, et qu’il n’y a aucune raison de soupçonner le contraire.