Hansi Flick pense que les «jeux fantômes» seraient le seul moyen de terminer la saison de manière réaliste

Cela fait maintenant trois semaines que le dernier jour de match de Bundesliga a été joué avant que la pandémie COVID-19 n’arrête le football. Le virus a changé la vie telle que nous la connaissons et le sport a été placé sur les brûleurs arrière pendant que le monde se bat pour arrêter la propagation du virus. Le football reprendra, cependant, c’est juste une question de quand cela se produira. Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, estime que la seule manière réaliste de le faire est de jouer à des «jeux fantômes» ou à gesterspiele en allemand (DW).

Les matchs fantômes avaient déjà eu lieu une poignée de fois dans les ligues nationales et les compétitions européennes avant que toutes les ligues ne soient suspendues indéfiniment. Le Borussia Monchengladbach et le FC Koln ont disputé leur match de derby du Rhin le 11 mars devant un Borussia Park vide quelques jours avant la suspension définitive de la Bundesliga.

Pour l’instant, le Bayern a utilisé la cyber-formation pendant sa période de quarantaine où les joueurs se connectent tous à un logiciel vidéo simultanément avec Flick et l’entraîneur de fitness, Holger Broich. C’est un type de formation différent de celui auquel tout le monde était habitué, ce que Flick a reconnu comme un ajustement:

Au début, il semblait que cela ne correspondait pas à la réalité. Nous avons l’équipe ensemble presque tous les jours, même si c’est le cyber-monde.

Certains clubs de Bundesliga ont déjà repris des méthodes d’entraînement normales, mais le Bayern est un club qui devrait toujours montrer l’exemple, a déclaré Flick:

Le FC Bayern est vu différemment [than other clubs]. Nous ferions bien d’agir comme modèle.

De manière optimiste, Flick a déclaré qu’il croyait vraiment que la saison se terminerait, mais il pense que cela ne se produira qu’à huis clos. Il pense également qu’il existe un consensus général pour cette idée car c’est la seule option réaliste à ce stade:

Je crois que la saison va continuer. Je pense positivement. Je pense que tout le monde se rend compte que les jeux fantômes sont le seul moyen de le faire, pour terminer la saison.

Bien sûr, même avec les jeux fantômes, il est difficile d’atténuer le risque potentiel que les fans se réunissent en grands groupes pour soutenir leurs clubs, mais il existe des mesures qui peuvent être prises pour réduire ce risque. Les bars, restaurants, pubs et toutes les entreprises non essentielles en Europe sont fermés au public, donc, en théorie, il pourrait être plausible d’organiser des jeux fantômes avec un risque minimal, mais le risque devrait être suffisamment faible pour être sûr.

Les ultras et les groupes de supporters pourraient également intervenir et faire leur part pour dire aux fans de ne pas se réunir en grands groupes pendant les matchs et de rester à la maison et de les regarder à la télévision. Peut-être que certains des réseaux de télévision et de diffusion en continu pourraient même proposer certaines offres aux personnes qui ne disposent pas de certains forfaits câblés afin que regarder leur équipe devienne plus accessible.

Photo de Mario Hommes / DeFodi Images via .