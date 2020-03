Hansi Flick souligne le «pouvoir de veto» alors que le Bayern Munich prévoit des transferts à trois postes

Dans une interview complète avec Sport Bild (édition imprimée du mercredi), l’entraîneur-chef intérimaire Hansi Flick a discuté de sa vision de la planification de l’équipe en collaboration avec le front-office du Bayern Munich si le club décidait de le récompenser par un contrat permanent dans un proche avenir. Entre autres choses, Flick a fait valoir qu’il était essentiel pour un entraîneur d’avoir un «droit de veto» concernant les transferts entrants.

Flick était vague sur ce que le club aurait besoin de lui offrir pour le persuader d’accepter un poste permanent, mais il a souligné deux choses: la philosophie de jeu du club et le droit de l’entraîneur de veto sur les transferts. Flick a dit,

Il y a deux points qui sont importants à mon avis: un club doit avoir une philosophie quant au type de football qu’il veut voir jouer et ce que nous défendons. Par conséquent, un coach est amené à qui on fait confiance pour mettre en œuvre cette philosophie. Ensuite, il y a les joueurs qui sont censés compléter ou renforcer l’équipe existante. En ce qui concerne les nouveaux signataires et les renforts, un entraîneur doit avoir un droit de veto à mon avis.

Flick a poursuivi en expliquant qu’il est normal qu’un club propose divers objectifs pour les années à venir, et qu’il est également normal qu’un club ne fasse pas de plans entièrement dépendants de l’entraîneur-chef. “Sinon, un entraîneur veut cinq joueurs dont l’emploi est controversé, et avec qui son successeur et le front office ne savent pas quoi faire”, a-t-il ajouté.

Pressé par Bild à propos de sa définition d’un «pouvoir de veto», Flick a expliqué qu’il coupait en fait les deux sens – l’entraîneur pourrait proposer activement des transferts ou des propositions de veto du club. “Cela comprend les deux”, a-t-il déclaré, ajoutant:

Mais c’est bien au Bayern Munich de toute façon. Nous pouvons parler de tout dans un dialogue ouvert. Bien sûr, l’équipe de coaching a des idées en tête. Il est donc crucial que nous communiquions et discutions.

Flick a ensuite expliqué comment le Bayern pourrait planifier son équipe en utilisant la liste actuelle à titre d’exemple – mais sans nommer de noms. Il a dit,

Nous avons une division de dépistage qui garde un œil sur l’équipe en tout temps. Il y a onze postes, dont huit, par exemple, nous avons actuellement deux joueurs. Nous devons faire des ajouts à trois postes. Pour ceux-ci, il existe des solutions A, B et C. Ensuite, vous regardez les joueurs et décidez ensemble de la direction à suivre. Il est important d’y avoir l’œil droit – et même la possibilité de rejeter les propositions.

Deux de ces postes sont vraisemblablement l’arrière droit – c’est-à-dire un remplaçant pour Benjamin Pavard – et un ailier pour compléter Kingsley Coman, Serge Gnabry et probablement Ivan Perisic (Leroy Sané? Timo Werner?).

Et le troisième? L’un pourrait être un remplaçant pour Robert Lewandowski, bien que Flick ait très apprécié Joshua Zirkzee, qui a récemment remplacé l’attaquant. Une autre possibilité est un milieu de terrain défensif central pour remplacer Joshua Kimmich (si Javi Martinez est sur le point de sortir, comme cela est probable), ou peut-être un nouveau concurrent pour Thomas Müller, si Coutinho retourne à Barcelone à la fin de la saison, comme cela semble aussi probable, même si Flick a également très apprécié Coutinho.

Flick a discuté de deux joueurs qu’il admire, Kai Havertz et Timo Werner, avec Bild, mais a pris soin de ne rien dire de trop. Il a décrit Havertz comme «un joueur qui peut faire la différence dans le dernier tiers» et a déclaré à propos de Werner: «Permettez-moi de le formuler ainsi: Timo peut jouer pour de nombreuses équipes de haut niveau.»

Si le Bayern décide finalement de récompenser Flick avec un contrat permanent après avoir tourné autour de la saison du club, il aura sans aucun doute quelque chose à dire – à huis clos.