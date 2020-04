Hansi Flick veut que la cible d’Arsenal, Boateng, reste au Bayern – HITC

L’équipe de Mikel Arteta pourrait rater une autre cible cet été.

Le patron du Bayern Munich, Hansi Flick, a parlé à Goal de Jerome Boateng et des raisons pour lesquelles il souhaite que l’Allemand reste au-delà de la fin de la fenêtre d’été.

Boateng a récemment suscité l’intérêt des clubs de Premier League. Foot Mercato a affirmé que l’équipe de Mikel Arteta voulait amener le vainqueur de la Coupe du monde allemande cet été, mais si cela dépend du patron du Bayern, il restera sur place.

Flick a déclaré: «Nous sommes tous satisfaits de son développement (Boateng). Nous pouvons le soutenir en tant qu’équipe de coaching, mais cela dépend toujours de ce qu’il propose. À cet égard, son évolution a été très positive. »

«Nous ferons tout notre possible pour faire le contrat s’il décide de rester ici. Il a eu notre soutien jusqu’à présent et continuera de le faire à l’avenir. »

Ce sera finalement à Boateng en été s’il veut rester ou partir. L’international allemand de 76 sélections est un héros du Bayern qui a joué un rôle important dans leurs multiples victoires au titre au cours de la dernière décennie.

Cependant, Boateng ne manquera pas d’amis à Arsenal avec Mesut Ozil et Shkodran Mustafi bien connectés avec lui grâce à leur expérience avec l’équipe nationale allemande.

Le défenseur a même déclaré qu’Arsenal avait de la chance d’avoir un joueur de «classe mondiale» à Mesut Ozil en 2017 (Mirror) et qu’un déménagement en été pourrait déclencher une réunion de cette amitié.

Boateng n’aura plus qu’un an sur son contrat cet été et un éventuel déménagement ne devrait pas coûter cher à Arsenal, mais on ne sait toujours pas pourquoi ils envisagent de bientôt 32 ans pour résoudre leurs problèmes à l’arrière .

Dans d’autres nouvelles, Chris Sutton se moque des Rangers sur Twitter tout en répondant à Drew McIntyre