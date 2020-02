Hansi Flick voulait Emre Can, Dodo en hiver; Timo Werner l’été dernier

Les efforts de transfert du Bayern Munich ont été si concentrés sur l’arrivée présumée de Leroy Sané de Manchester City et (potentiellement) de Kai Havertz du Bayer Leverkusen que d’autres cibles ont été éclipsées.

Selon un nouveau rapport de kicker, il a été suggéré que Hansi Flick voulait faire venir à la fois Emre Can et Domilson «Dodo» Cordeiro dos Santos du Shakhtar Donetsk. Le Borussia Dortmund a fini par battre le Bayern à la signature de Can alors que le milieu de terrain transféré de la Juventus pour environ 25 millions d’euros, tandis que Dodo est resté fidèle au Shakhtar Donetsk. Les deux joueurs auraient pu donner plus de profondeur au Bayern dans les domaines où ils en avaient besoin, Can en tant que milieu de terrain défensif et Dodo en tant qu’arrière droit.

Photo de Max Maiwald / DeFodi Images via .

Flick voulait également que le Bayern signe Timo Werner du RB Leipzig l’été dernier. Il n’a cependant pas eu suffisamment d’influence sur la direction du club à l’époque, car il n’était que l’assistant de Niko Kovac. Werner a ainsi renouvelé son contrat avec Die Roten Bullen au début de cette saison et a connu une campagne réussie, ayant déjà marqué 21 buts en Bundesliga. Le Bayern pourrait en théorie poursuivre Werner, mais l’attaquant allemand a été fortement lié à un déménagement à Liverpool de Jürgen Klopp ces dernières semaines.

Photo de Peter Lous / Soccrates / .