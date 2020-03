“Hansi soutient notre système” Brazzo intervient dans la planification de l’effectif du manager

Le soutien des joueurs, du personnel ou des fans du Bayern Munich n’a pas manqué pour Hans-Dieter Flick, l’actuel manager de gardien. Cela ressemble de plus en plus à une question de temps avant que le club ne le signe pour un contrat à long terme. Un facteur majeur dans cette décision est l’implication de Flick dans la constitution de son équipe.

Selon Sport Bild, Flick veut avoir plus son mot à dire dans la planification de l’équipe s’il signe un contrat à long terme avec le Bayern. Ce n’est jamais acquis au Bayern, même pour des entraîneurs de renom tels que Louis van Gaal! Cependant, Flick a montré sa maîtrise de la gestion des équipes lorsque le Bayern a été et résiste toujours à une crise de blessures en défense.

En jouant l’arrière gauche David Alaba à l’arrière central, une position qu’Alaba a d’abord occupée pendant le mandat de Pep Guardiola au Bayern, il a réussi à tirer le meilleur d’Alaba et à rembobiner certaines des meilleures années de Jerome Boateng. Flick a également intégré Alphonso Davies et Joshua Zirkzee dans la première équipe, deux jeunes prometteurs, dans la quête pour compléter une équipe blessée et les transformer en batteurs du monde.

Son habileté à gérer une équipe mince comme du papier et sa confiance dans la jeunesse ne sont pas passées inaperçues. Le directeur des sports du Bayern, Hasan “Brazzo” Salihamidžić, a déclaré aux médias que les instincts de Flick conviennent à la propre approche du Bayern de cultiver des superstars plutôt que d’acheter un produit fini chaque année. Selon le journaliste de TZ Manuel Bonke, Brazzo avait ceci à dire:

„Wir müssen immer auch Talent mit Qualität ausbilden, um unsere Mannschaft zu verstärken und zu entwickeln. Das ist uns jetzt bei Alphonso #Davies gelungen, auch Joshua #Zirkzee positioniert sich bei den Profis gut. “2/2 @tzmuenchen @MerkurStadt #FCBFCA

– Manuel Bonke (@mano_bonke) 7 mars 2020

Hansi soutient notre système. Il sait que nous ne serons pas dans une position économique, et nous ne voudrions pas l’être, dans laquelle nous dépensons beaucoup d’argent chaque année pour les joueurs finis. Nous devons également toujours former des talents de qualité pour renforcer et développer notre équipe. Nous avons maintenant réussi avec Alphonso Davies, et Joshua Zirkzee se positionne également bien avec les pros.

Bien qu’il soit l’un des clubs de football les plus riches du monde, le Bayern a toujours pris la position de se tenir à l’écart des signatures à gros budget – et à juste titre. Mais pour continuer à rivaliser au plus haut niveau dans un marché en pleine explosion, les patrons du Bayern ont déclaré que le club n’hésiterait pas à dépenser gros lorsque le besoin s’en fait sentir.

Cette perspicacité a gardé le Bayern riche et capable de se muscler financièrement quand il en a besoin plutôt que de frapper le marché des transferts à chaque fois. Hansi Flick semble être fait sur mesure pour la vision du Bayern de la constitution d’équipes.