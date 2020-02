Harry Gregg, les funérailles de la légende de Man United: galerie photo

La légende du club et les funérailles du héros de la catastrophe aérienne de Munich, Harry Gregg, ont eu lieu à Coleraine, en Irlande du Nord cet après-midi.

Des centaines de personnes ont bravé les éléments pour tapisser les rues de la ville pour rendre un dernier hommage à un grand footballeur et à un homme encore plus grand.

Sir Alex Ferguson, Bobby Charlon et Denis Law figuraient parmi les personnes en deuil.

La leader du DUP, Arlene Foster, les anciens joueurs de United et les internationaux de l’Irlande du Nord Sammy McIlroy et Keith Gillespie et David Healy, le meilleur buteur de l’Irlande du Nord, étaient également présents, ainsi que l’ancienne pentathlète olympique Dame Mary Peters.

Gregg laisse dans le deuil son épouse de 54 ans Carolyn, leurs filles Linda, Julie, Jane et Suzanne et leur fils John-Henry.

—0—

Avec toute la publicité récente pour savoir si une partie de l’équipe actuelle est assez bonne pour jouer pour Man United, pourquoi ne pas vous rappeler certains des pires flops jamais apparus au Theater of Dreams en faisant notre quiz ci-dessous?