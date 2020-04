Harry Kane à Manchester United: séparer le fait de la fiction

Le verrouillage ne donnant aux journalistes rien d’autre à faire que de rapporter des ragots de transfert, il était inévitable qu’une histoire comme Harry Kane à Manchester United s’accélère après les récents commentaires du joueur sur son ouverture à quitter les Spurs.

Mais y a-t-il une vérité dans l’une de ces rumeurs? Et quelles sont les chances de United d’atterrir l’attaquant anglais? Cet article tentera de séparer le fait de la fiction.

Tout d’abord, qu’a dit Kane dans cette interview sur Instagram en mars? Eh bien, il a définitivement dit qu’il serait prêt à quitter le club:

“ J’adore les Spurs, j’adorerai toujours les Spurs, mais j’ai toujours dit que si je ne pense pas que nous progressions en équipe ou que nous allions dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu’un pour y rester pour le plaisir . ‘

“Je suis un joueur ambitieux, je veux m’améliorer et m’améliorer.”

“Je veux devenir l’un des meilleurs joueurs, donc tout dépend de ce qui se passe en équipe et de la façon dont nous progressons.”

La deuxième question est de savoir si les Spurs seraient prêts à vendre leur attaquant, qui a encore quatre ans sur son contrat.

Le décideur chez Spurs est Daniel Levy, un homme d’affaires très habile et un négociateur coriace. Kane aura 27 ans en juillet et en tant que tel, Levy saura qu’il serait au sommet de sa commercialisation. Une fois qu’un joueur approche 30, sa valeur commence à diminuer. Donc, si Levy voulait maximiser ses bénéfices sur Kane et que le joueur était vraiment mécontent, il vendrait – mais à un prix.

Les rapports selon lesquels Levy a giflé un prix de 200 millions de livres sterling sur la tête de Kane ne sont probablement pas loin de la marque. La valeur marchande de Kane est de 140 millions de livres sterling, mais le président des Spurs voudrait faire mieux, et pour lui, 200 millions de livres sterling pourraient être son offre d’ouverture dans les négociations, en espérant finalement s’installer autour de 160 à 170 millions de livres sterling.

Cependant, la crise mondiale a plongé les finances du football dans le chaos et ce type de chiffre n’est probablement plus réalisable. La question est donc de savoir si Levy serait prêt à descendre à un chiffre nettement inférieur, ou s’il choisira de rester ferme pendant un an et d’espérer que le marché se redresse.

Le troisième problème est que même si Levy choisit de vendre, serait-il prêt à sanctionner un déménagement vers un rival de Premier League? Il n’est certainement pas rare que United sélectionne ses atouts – Michael Carrick, Teddy Sheringham et Dimitar Berbatov en étant de bons exemples – mais s’il y a une chance de déplacer Kane à l’étranger, le président choisirait naturellement cette option.

La quatrième question est de savoir si Kane serait disposé à venir à Old Trafford et cette question dépendrait de la question de savoir si les patrons de United pourraient convaincre le joueur que leurs ambitions correspondent aux siennes et qu’ils sont capables de gagner de l’argenterie. Malgré l’obtention de l’OBE, Kane n’a jamais remporté de trophée avec les Spurs au niveau national ou international et il voudra donc rejoindre un club où il pourra participer tout de suite alors qu’il entrera dans la seconde moitié de sa carrière.

Le dernier problème est la concurrence. Selon The Express, Manchester City et le Real Madrid poursuivent la signature de Kane. Avec Sergio Aguero qui aura 32 ans en juin et Gabriel Jesus lié à un déménagement à la Juventus, City a à la fois le poids et le poids financier pour faire un pas pour Kane. Leur seul point faible est leur interdiction de participer aux compétitions européennes pendant deux ans.

Cela laisserait le Real Madrid cocher toutes les cases. Kane serait un remplaçant naturel de Karim Benzema, qui aura 33 ans cette année. Si comme prévu Barcelone signe Lautaro Martinez de l’Inter Milan, le Real devra également améliorer son jeu dans le département des attaquants. Levy serait heureux de déplacer son joueur à l’étranger et Kane aurait la chance de réaliser ses ambitions et de remporter des trophées sur un plateau d’argent.

Cependant, le Real a été fortement lié aux options beaucoup moins chères d’Erling Haaland et de Pierre-Emerick Aubameyang récemment. En effet, il y a peu d’excitation à propos de l’homme des Spurs dans la presse espagnole, AS affirmant que “ceux qui souhaitent obtenir ses services doivent payer un montant exorbitant, ce qui est peu probable en raison de la crise mondiale déclenchée par le coronavirus”.

Cela nous ramène à la boucle des Red Devils, qui, selon The Athletic, “ont récemment enquêté sur leur intérêt possible pour Kane s’il venait sur le marché”. Que cela provienne des Spurs, de l’agent du joueur ou d’un tiers n’est pas clair, Laurie Whitwell de The Athletic pense qu’il est peu probable que United poursuive Kane en raison de l’énorme prix, des problèmes de traitement avec Levy et, dans une certaine mesure, des préoccupations concernant la Record de blessures de 26 ans.

Dans l’ensemble, cela nous laisse avec le scénario le plus probable selon lequel Kane restera à Tottenham, mais l’affirmation de l’Express selon laquelle le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, a «accepté la défaite» est probablement loin d’être vraie. Comme ses homologues de l’Etihad et du Bernabeu, Woodward suivra de très près la situation de Kane et aura les moyens et la capacité de bondir si les conditions deviennent plus favorables.

