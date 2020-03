Harry Kane envoie la mère de tous les messages mitigés sur l’avenir de Tottenham

Date de publication: dimanche 29 mars 2020 6:41

Harry Kane a livré des messages encore plus mitigés sur son avenir à long terme à Tottenham dans un chat Instagram avec Jamie Redknapp.

L’attaquant des Spurs a été lié à les goûts de Manchester United et du Real Madrid ces dernières semaines et les a apparemment mis en alerte avec un message sur son avenir.

Kane discutait avec l’ancien milieu de terrain de Tottenham et de Liverpool Jamie Redknapp sur Instagram, comme indiqué dans le Sunday Express, et a admis qu’il envisagerait de partir s’il pensait que le club du nord de Londres reculait plutôt que de viser le succès du titre.

Tottenham ont connu des difficultés depuis qu’ils ont atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, Mauricio Pochettino se voyant montrer la porte et son remplaçant Jose Mourinho a également connu des difficultés cette campagne.

Kane a été mis à l’écart depuis le jour de l’An avec une grave déchirure des ischio-jambiers, mais il est de retour à l’entraînement et espère aider Tottenham à grimper la table de la Premier League quand et si la saison recommence.

Mais il a apparemment averti Daniel Levy et le conseil d’administration de Tottenham qu’il s’éloignera à contrecœur du club à moins que les choses ne bougent dans la bonne direction.

Lorsqu’on lui a demandé de rester à Tottenham pendant toute sa carrière, il a répondu: «C’est une bonne question.

«Évidemment, on me pose souvent cette question. C’est l’une d’elles. Je ne pouvais pas dire oui, je ne pouvais pas dire non.

«J’adore les Spurs, j’adorerais toujours les Spurs, mais c’est l’une de ces choses, j’ai toujours dit que si je ne sens pas de progression dans l’équipe ou que ça va dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu’un pour rester là pour le plaisir.

«Je suis un joueur ambitieux, je veux m’améliorer, je veux m’améliorer. Je veux devenir l’un des meilleurs joueurs.

«Tout dépend de ce qui se passe avec l’équipe et de la façon dont nous progressons en équipe.

“Donc ce n’est pas certain, je vais y rester pour toujours mais ce n’est pas non plus.”

Et lorsqu’on lui a demandé s’il préférait être le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League ou gagner le titre, il a donné une autre démonstration de ses ambitions.

“Vainqueur de la Premier League, c’est sûr”, a-t-il déclaré.

«J’ai fait des records individuels et j’ai eu beaucoup de succès individuellement, mais je joue à ce sport pour gagner des trophées en équipe, donc je ne pense pas que vous puissiez prendre ce moment, vous travaillez en équipe se réunissant au fin et être champions.

“Je suis sûr que ce serait bien mieux que de battre un record à coup sûr.”

Pendant ce temps, Alan Shearer pense que Kane devrait quitter Tottenham l’année prochaine si le club ne remporte pas de trophée à ce moment-là. Lire la suite…