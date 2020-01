Harry Kane est susceptible de rater l’Euro 2020

SOUTHAMPTON, ANGLETERRE – 01 JANVIER: Jose Mourinho, directeur de Tottenham Hotspur embrasse Harry Kane de Tottenham Hotspur alors qu’il quitte le terrain après avoir ramassé une blessure lors du match de Premier League entre Southampton FC et Tottenham Hotspur au St Mary’s Stadium le 01 janvier, 2020 à Southampton, Royaume-Uni. (Photo de Michael Steele / .)

Harry Kane a été informé qu’il est susceptible de manquer l’Euro 2020 par l’un des principaux chirurgiens du pays, selon des informations parues dans le Daily Mail et le Sun.

Kane a rompu un tendon dans ses ischio-jambiers lors de la récente défaite de Tottenham Hotspur à Southampton. Il a été opéré depuis et on lui avait initialement dit qu’il devrait revenir d’ici avril. Cependant, le chirurgien orthopédiste Chris Wilson a déclaré: «Je m’attendrais à ce que ce soit six mois avant qu’il ne puisse revenir à l’action.

“Il y a un large éventail d’opinions parce que c’est une procédure tellement rare et certains chirurgiens peuvent dire plus vite.”

Cela pourrait être un coup dur pour les chances de victoire du tournoi en Angleterre. Kane a remporté le soulier d’or de la Coupe du monde 2018, marquant six fois alors que les Trois Lions atteignaient les demi-finales.

Un chirurgien éminent avertit que Harry Kane pourrait manquer les euros

Gérer les attentes

L’attaquant de Tottenham espère être de retour d’ici le printemps afin qu’il puisse participer aux derniers matchs des Spurs cette saison, mais le Dr Wilson a averti que Kane ne devrait pas mettre ses espoirs de côté.

«Si je parlais à un footballeur de haut niveau, je voudrais gérer leurs attentes et dire que je ne m’attendrais pas à ce qu’ils soient en forme et jouent normalement dans un match pendant six mois après l’opération.

«Si c’était moi, je dirais viser à être en forme pour l’entraînement de pré-saison. Je sais que dans le cas de Harry Kane, ils ont dit avril ou mai – je dois dire que je serais très surpris. “

Le Dr Wilson a effectué cette même opération 75 fois. Il a également dit qu’il y avait un risque que Kane puisse rompre le tendon s’il se précipitait trop rapidement. Il a également ajouté que ses chances de revenir plus rapidement que prévu ne sont «pas impossibles».

Qui peut remplacer Harry Kane?

Il ne fait aucun doute que Southgate planifiera anxieusement un tournoi sans son meilleur attaquant. Il devra évaluer qui est la meilleure option pour le remplacer potentiellement. Sa meilleure option pourrait être d’essayer de convaincre Jamie Vardy de sortir de sa retraite internationale. Vardy a mis un terme à sa carrière en Angleterre peu de temps après la Coupe du monde en 2018, mais il a déclaré qu’il serait ouvert à un retour si les Trois Lions subissaient une crise de blessures. En tant que meilleur buteur de la Premier League avec 17 buts déjà ce trimestre, il serait sûrement le premier choix de l’Angleterre si Kane ne fait pas les euros.

Si cela ne se produit pas, Southgate pourrait chercher à déplacer Marcus Rashford au centre. L’attaquant de Manchester United a marqué 14 buts en Premier League cette saison, mais il est souvent plus efficace en jouant sur le côté gauche des trois premiers. Ailleurs, Tammy Abraham a connu une saison de percée impressionnante avec Chelsea. Le joueur de 22 ans a inscrit 13 buts dans l’élite cette saison. Il est sorti du banc pour marquer son premier but senior lors de la dernière sortie de l’Angleterre – une victoire 7-0 contre le Monténégro.

L’attaquant de Southampton Danny Ings doit être une considération pour Southgate. Il a marqué neuf buts lors de ses dix dernières apparitions en Premier League. Le deuxième meilleur buteur de la division a été une source d’inspiration dans l’impressionnant revirement de forme du Saint. Il est sûrement devant l’attaquant de Bournemouth Callum Wilson à la minute. Il n’a plus marqué en championnat depuis septembre.

Photo principale

Intégrer à partir de .