Harry Kane ouvre la porte à un éventuel déménagement à Manchester United

Manchester United a été mis en alerte car Harry Kane a admis qu’il serait prêt à quitter Tottenham.

Dans une interview avec l’ancien joueur et expert des Spurs Jamie Redknapp sur Instagram, l’homme en Angleterre s’est ouvert sur l’endroit où il voyait son avenir.

“De toute évidence, on me pose souvent cette question”, a déclaré Kane.

“C’est une de ces choses – je ne pouvais pas dire oui et je ne pouvais pas dire non.”

“ J’adore les Spurs, j’adorerai toujours les Spurs, mais j’ai toujours dit que si je ne pense pas que nous progressions en équipe ou que nous allions dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu’un pour y rester pour le plaisir . ‘

Ces remarques pourraient être interprétées comme un message adressé au président des Spurs, Daniel Levy, qui a été critiqué pour ne pas avoir investi suffisamment sur le marché des transferts.

Mauricio Pochettino a été limogé par Levy en novembre seulement 18 mois après la signature d’un nouveau contrat lorsque les relations auraient rompu entre les deux, Pochettino ayant appelé le président à “ être courageux et prendre des risques ” et a évoqué “ la nécessité de créer un nouveau projet’.

Le club londonien a connu des difficultés depuis le départ de Pochettino et se trouve actuellement huitième sous Jose Mourinho, en danger de rater complètement le football européen la saison prochaine.

Cela ne convient clairement pas à l’ambitieux Kane, qui, bien qu’il ait reçu l’OBE, n’a jamais remporté de trophée avec les Spurs au niveau national ou international.

À 26 ans, Kane saura qu’il entre dans la seconde moitié de sa carrière et il a admis à Redknapp qu’il pourrait avoir besoin de déménager dans un club plus ambitieux pour remporter les honneurs.

“Je suis un joueur ambitieux, je veux m’améliorer et m’améliorer.”

“Je veux devenir l’un des meilleurs joueurs, donc tout dépend de ce qui se passe en équipe et de la façon dont nous progressons.”

L’attaquant a encore quatre ans dans le gigantesque contrat de six ans qu’il a signé à Spurs en juin 2018, mais le paysage dans le nord de Londres a changé depuis le départ de Pochettino et Levy, ainsi que les propriétaires du groupe ENIC, sauront qu’ils ne peuvent pas garder un joueur malheureux de cette valeur au club contre sa volonté.

La valeur marchande de Kane est de 140 millions de livres sterling, mais Levy est un négociateur notoirement difficile et des rapports récents ont affirmé qu’il avait giflé un prix fou de 250 millions de livres sterling sur la tête de Kane.

Le PDG ne voudrait pas non plus vendre Kane à un rival de Premier League et Kane est assez bon pour entrer dans n’importe quel côté du monde.

Cependant, avec Barcelone sur le point de signer Lautaro Martinez de l’Inter Milan et les rumeurs grandissant que le Real Madrid poursuit Erling Braut Haaland, United pourrait être l’un des rares clubs restants à la recherche d’un attaquant qui pourrait se permettre le genre de personnage qui serait nécessaire pour atterrir l’international anglais.

Tous les yeux seraient alors tournés vers le joueur pour voir s’il était prêt à pousser pour partir et forcer les Spurs à baisser leur prix demandé à un niveau plus raisonnable.

