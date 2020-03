Harry Kane sera prêt à temps pour l’Euro 2020

Crédit photo: .

Harry Kane n’a pas joué depuis la nouvelle année après s’être blessé à l’ischio-jambier gauche. La blessure était suffisamment grave pour nécessiter une intervention chirurgicale, ce qui a suscité des inquiétudes concernant une absence de longue durée.

De nombreux fans craignaient que la saison de Tottenham ne souffre en raison de la blessure de leur star, et il y avait même des craintes qu’il puisse rater l’Euro 2020. Kane est un joueur clé pour l’Angleterre et Tottenham, donc cette blessure était très importante. Cependant, il semble que le processus de récupération se soit bien déroulé et Kane sera bientôt de retour.

Harry Kane sur la bonne voie pour terminer la saison de Premier League et jouer avec les Euros pour l’Angleterre

Ce qui fut dit

“À moins que quelque chose de drastique ne se produise d’ici là, je serai là”, a déclaré Kane, interrogé sur son implication potentielle dans les Euros. Le tournoi commence le 12 juin.

Kane a travaillé dur sur sa forme physique, disant au Evening Standard: «Je ne suis toujours pas de retour avec la première équipe, mais je travaille dur dans le gymnase, je deviens plus fort tout le temps.

“Nous parlons encore quelques semaines, et je jouerai à nouveau. Je ne veux pas faire de prédiction pour quel match je serais de retour, mais j’espère quelque part entre le début et la mi-avril. ” Ce timing donnerait à Kane environ un mois pour jouer en Premier League avant les Euros.

Kane a même déclaré avec confiance: «Dans ma tête, je suis définitivement à l’Euro.»

Pourquoi c’est important

Les fans d’Angleterre et de Tottenham pousseront un soupir de soulagement sachant que leur capitaine sera bientôt en forme. Kane fait partie intégrante des deux équipes. Il est le meilleur buteur de Tottenham au cours des cinq dernières saisons et a conduit l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde 2018 en tant que meilleur buteur de la compétition. Il est également le 6e meilleur buteur de l’Angleterre.

