L’attaquant anglais de Tottenham Hotspur Harry Kane (R) assiste à une session de formation en équipe au centre de formation Enfield de Tottenham Hotspur, dans le nord de Londres, le 9 mars 2020, avant leur UEFA Champions League 16 derniers matchs de football retour contre le RB Leipzig. (Photo de Glyn KIRK / .) (Photo de GLYN KIRK / . via .)

Selon le joueur lui-même (via le site officiel de Tottenham Hotspur), Harry Kane pourrait être en mesure de jouer le reste de la saison si la Premier League devait redémarrer en juin. C’est une excellente nouvelle pour Tottenham Hotspur mais aussi pour l’équipe nationale d’Angleterre, la récupération déchirée des ischio-jambiers de Kane semblant être une récupération complète.

RAPPORT: Harry Kane sera prêt pour le redémarrage de la Premier League

Au milieu d’une situation aussi horrible dans le monde, la seule doublure en argent pour le monde du football est que les joueurs blessés peuvent être en mesure de récupérer pour la fin de leurs saisons respectives. Pour les Spurs, cela est d’autant plus important que, depuis l’absence de Kane, l’équipe a vraiment eu du mal à atteindre suffisamment de buts. De plus, il leur manquait un véritable point focal. Dele Alli remplissait une sorte de faux rôle neuf, avec Erik Lamela et Lucas Moura les assaillants de soutien. Cette combinaison n’était tout simplement pas efficace sans un buteur établi, comme Kane.

Harry Kane espère être de retour dans trois semaines

“Je vais bien. Du point de vue de la réadaptation et du point de vue personnel, je vais très bien. Je suis à un bon stade maintenant et je travaille dur, je fais beaucoup de récupération, beaucoup de rééducation et j’attends juste de voir ce qui se passera pour la saison. “

“Je ne suis pas trop loin, j’espère normalement être de retour avec l’équipe dans deux ou trois semaines”, a expliqué Kane à l’équipe des médias de Tottenham Hotspur.

Kane peut aider les Spurs lors des neuf derniers matchs

Tottenham a encore neuf matchs à disputer en Premier League;

Ils doivent encore affronter Manchester United (H), West Ham (H), avant de se rendre face à Sheffield United (A).

Puis Everton à la maison (H), en descendant vers le sud jusqu’à Bournemouth (A). Après ce match, ils ont le North London Derby (H).

Spurs (A), hôte de Newcastle United, avec le club de North London face à Leicester City à domicile (H), avec le dernier match au Selhurst Park de Crystal Palace (A).

Inutile de dire qu’il y a beaucoup de matchs pour que Kane se réhabilite complètement. Le club est actuellement huitième, à sept points de Chelsea en quatrième position. Bien sûr, ils pourraient être en mesure de se faufiler en Ligue des champions à la cinquième place, depuis l’interdiction de Manchester City. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour obtenir la qualification. Néanmoins, avec le retour de Kane, et, espérons-le, également comme Heung-Min Son et Moussa Sissoko, les Spurs auront une équipe beaucoup plus forte.

