Harry Maguire demande à l’équipe de donner son salaire aux hôpitaux de Manchester

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a demandé à toute l’équipe de donner 30% de son salaire à une œuvre caritative.

The Mirror rapporte que Maguire a envoyé un message à tous les membres de la première équipe pour leur demander de faire des dons aux hôpitaux de Manchester.

Il est entendu que le capitaine Harry a été en pourparlers avec le vice-président exécutif Ed Woodward à propos de l’idée et a reçu le feu vert pour aller de l’avant.

Il fait suite à un appel du secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales Matt Hancock pour que les footballeurs professionnels “apportent une contribution, prennent une baisse de salaire et jouent leur rôle”.

“Prenez une réduction de salaire, jouez votre rôle”

Le secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock, a exhorté les footballeurs de Premier League à réduire leurs salaires et à contribuer à la lutte contre le coronavirus. pic.twitter.com/vZjVgB3BiJ

The Mirror affirme que «les joueurs soutiennent massivement le don car ils veulent qu’on fasse leur part.»

C’est un geste fantastique de Maguire, qui montre l’exemple et offre une réponse du capitaine à la crise provoquée par le coronavirus.

Les joueurs de United dans leur ensemble ont été des exemples brillants pendant le verrouillage.

Des joueurs tels que Marcus Rashford, Paul Pogba, David de Gea, Jesse Lingard, Luke Shaw, Dan James et Aaron Wan-Bissaka ont tous collecté des fonds pour diverses causes liées aux COVID.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a félicité ses joueurs pour leur réponse. “Nous savons tous, parfois, que nous sommes les héros mais, pour le moment, nous pouvons être le support de secours”, a déclaré le patron sur le site officiel.

“Le NHS et le service de santé, ce sont les vrais héros maintenant”.

“Je pense que c’est important pour nous en tant que footballeurs, et nous travaillons comme modèles, nous avons une différence à faire et nous pouvons le faire simplement en envoyant des messages sur les réseaux sociaux et autres”.

C’est quelque chose d’autre dans lequel l’équipe a relevé le défi, envoyant régulièrement un mélange de messages inspirants, informatifs et divertissants sur les réseaux sociaux pour rester en contact avec les fans.

