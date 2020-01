Harry Maguire sera un bon capitaine pour l’avenir de Manchester United

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 19 JANVIER: Harry Maguire de Man Utd gestes lors du match de Premier League entre Liverpool FC et Manchester United à Anfield le 19 janvier 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de Simon Stacpoole / Hors jeu / Hors jeu via .)

Harry Maguire a été nommé nouveau capitaine de Manchester United rapidement après le départ de l’homme qui occupait auparavant ce poste, Ashley Young. Il est un excellent choix et servira bien les Red Devils dans un avenir proche.

Harry Maguire sera un bon capitaine pour Manchester United

Départ d’Ashley Young

Le skipper uni Ashley Young était lié à un déménagement à l’Inter Milan depuis un certain temps, mais il n’était pas clair s’il déménagerait en Italie en janvier ou en été. Il a été confirmé qu’il avait rejoint La Beneamata vendredi, laissant le poste de capitaine ouvert.

Qui étaient les candidats?

David de Gea

L’un des choix les plus évidents pour être le nouveau capitaine de Manchester United était David de Gea. Bien que le gardien de but ne soit pas l’une des positions les plus courantes pour un capitaine, de Gea possède de nombreuses autres qualités souhaitables chez un skipper. L’une de celles qui est la plus pertinente pour de Gea est d’intensifier ses efforts lorsque l’équipe en a le plus besoin.

David de Gea a longtemps été le joueur le plus régulier de United au cours de la dernière décennie. Il a sauvé les Red Devils plus de fois qu’ils ne peuvent en compter, et si ce n’était pas pour lui, le club aurait eu encore plus de difficultés dans leur ère post-Sir Alex Ferguson. L’Espagnol est toujours intervenu lorsque tout le reste semblait sombre, et il a remporté le titre de joueur de l’année à Manchester à quatre reprises pour le prouver.

Le gardien espagnol est également avec le club depuis longtemps. Cela facilite les relations avec les joueurs et le personnel, ainsi qu’un dévouement à l’équipe. Bien qu’il ait presque rejoint le Real Madrid en 2015 et qu’il ait été étroitement lié à eux à de nombreuses autres occasions, De Gea est resté fidèle à United. Au début de la saison, il s’est engagé auprès des Red Devils en signant un contrat à long terme jusqu’en 2023. Cela montre que De Gea s’engage pleinement dans le club pour l’avenir.

Une caractéristique du jeu de Young qui manquait en tant que capitaine était son manque de temps de jeu constant. Young a fait très peu d’apparitions en tant que capitaine, et encore moins de départs. De Gea est un démarreur régulier, au moins dans la ligue, et aurait donné à United un skipper qui joue toujours.

Scott McTominay

Bien qu’il soit actuellement blessé, Scott McTominay semblait être une autre très bonne option pour le capitaine. Il a émergé en tant que leader dans une équipe United actuellement assez sombre. McTominay est diplômé de l’académie et avec le plan triennal de United sous la direction de Solskjaer pour promouvoir la jeunesse et le développement, il pourrait être la personne idéale pour les diriger. En tant que partant régulier lorsqu’il n’est pas gêné par une blessure, McTominay peut avoir été un très bon candidat.

Marcus Rashford

Un autre diplômé de l’académie Marcus Rashford est sous la forme de sa vie. En tant que garçon local, Rashford semble le joueur parfait pour le capitaine United. Ce serait certainement l’une des meilleures récompenses pour sa bonne forme. Le seul inconvénient de Rashford est sa position d’attaquant. Habituellement, les joueurs défensifs sont capitaines, et bien que l’attaquant Wayne Rooney ait fait capitaine United assez récemment, cela peut avoir empêché Rashford de porter le brassard pour l’instant.

Pourquoi Harry Maguire a gagné

Harry Maguire n’était pas le choix évident pour le capitaine. Bien qu’il ait joué de manière impressionnante depuis qu’il a rejoint United, il n’est venu à Manchester qu’en été. Il ne connaît pas le club aussi bien que certains autres candidats et peut avoir besoin de plus de temps pour s’installer.

Cela dit, Maguire a bien joué et a mis le brassard plusieurs fois lorsque Young ne joue pas. Il a démontré des qualités de leadership claires et, en tant que défenseur central, position la plus courante pour les capitaines de Premier League, il est un candidat presque parfait. Les Red Devils ciblaient Harry Maguire depuis un certain temps et l’ont signé avec un contrat à long terme. Il a signé pour six ans à United, avec la possibilité de prolonger d’un an. Cela montre son engagement envers le club, ce dont United a besoin avec Maguire, leur quatrième capitaine en moins de trois ans.

Bien qu’il n’ait rejoint que récemment, Harry Maguire semble avoir l’intention de rester à Manchester United pour la plupart du reste de sa carrière et possède certains traits clés pour un capitaine. C’est pourquoi Maguire fait un grand capitaine chez United dans les années à venir.

