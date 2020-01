Harry Redknapp réagit aux rumeurs de West Ham et Tottenham – HITC

West Ham United et Tottenham Hotspur espèrent conclure quelques accords finaux avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Harry Redknapp a réagi à la rumeur selon laquelle West Ham aurait conclu Jarrod Bowen en disant “ Je l’aime, oh mon dieu ”, car il a également déclaré qu’Olivier Giroud, lié à Tottenham, “ ne jouerait pas ” lorsque Harry Kane reviendrait s’il devait faire un changement au club.

S’adressant au Alan Brazil Sports Breakfast Show sur TalkSport (31/01/20 à 9h15), Redknapp réagissait aux rumeurs qui circulaient autour de deux de ses anciens clubs à West Ham et Spurs.

“Oh, je l’aime bien [Bowen], oh mon dieu », a déclaré Redknapp à TalkSport. «Je l’ai regardé contre Chelsea la semaine dernière et je l’aime bien. Il marque des buts sur cette aile. Et je pense qu’il va être un très bon joueur pour West Ham [if he signs].

“Eh bien pourrait couvrir pour Harry Kane [Giroud] et l’année prochaine, il va s’asseoir sur le banc ou bouger à nouveau, n’est-ce pas?! Il ne va pas jouer avec Harry Kane là-bas. ”

Le jour de l’échéance, il y a toujours des rebondissements, puis quelques rebondissements supplémentaires pour faire bonne mesure, et il semble que West Ham et Spurs en aient une idée maintenant.

Comme l’a rapporté le Daily Mail, Giroud, lié aux Spurs, ne sera pas autorisé à quitter Chelsea à moins qu’il ne puisse trouver un remplaçant approprié dans le tiers attaquant.

Et le patron des Blues, Frank Lampard, a également clairement indiqué que son attaquant apparemment de troisième choix ne partirait pas, mais a répété que si un accord était “ bon ” pour toutes les parties, son départ potentiel ne pourrait se produire, comme cité par la BBC Sport.

Mais c’est peut-être à travers Londres que West Ham est frappé avec le plus gros coup de poing car il semble y avoir une nouvelle tournure dans la course à la signature de Bowen.

Selon Sky Sports (blog Transfer Live, 14 h 58, vendredi 31 janvier 2020), le déménagement proposé de Jarrod Bowen de Hull City à West Ham United est au point mort.

Si les Hammers ne sont pas en mesure de faire passer cet accord au-delà de la ligne, il y aurait un sentiment de fusion au London Stadium parce que le club a crié pour un joueur comme le sorcier de l’aile gauche.

Alors que les Spurs ont des options d’attaque et sont assis en dehors des places de la Ligue des champions. Leurs rivaux de Londres sont en difficulté, sans menace d’attaque et planent au-dessus de la zone de largage.

Mais comme c’est toujours le cas avec la date limite – les rebondissements peuvent survenir à tout moment. Et tout dépend de ce qui se passe une fois la fenêtre fermée, c’est juste un cas où ces deux équipes seront avec leurs rumeurs.

