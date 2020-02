LIVERPOOL, ANGLETERRE – 04 FÉVRIER: Harvey Elliott de Liverpool au cours de la FA Cup Fourth Round Replay match entre Liverpool et Shrewsbury Town à Anfield le 04 février 2020 à Liverpool, en Angleterre. (Photo de Gareth Copley / .)

Harvey Elliott devrait signer un contrat de trois ans avec Liverpool cet été, selon Paul Joyce. Le joueur de 16 ans a disputé sept matches avec l’équipe première pour Liverpool cette saison, notamment lors du célèbre triomphe de la FA Cup contre Everton. Elliott aura 17 ans en avril, ce qui signifie qu’il sera admissible à signer un contrat de profession à long terme selon les règles de la Premier League. Son accord débutera à l’été, ce qui signifie qu’il durera jusqu’en juin 2023.

Harvey Elliott signera un contrat de trois ans avec Liverpool en été

Un brillant avenir devant

Harvey Elliott a attiré l’attention de beaucoup lorsqu’il a fait ses débuts en équipe première pour Fulham, âgé de seulement 15 ans. Depuis lors, il a fait un gros transfert à Liverpool dans le cadre d’un marché d’une valeur d’environ 9 millions de livres sterling. Ses débuts en équipe première sont arrivés en septembre lorsqu’il a entamé la victoire 2-0 à l’extérieur contre MK Dons en Coupe de la Ligue. Dans ce jeu, il a impressionné par son imprévisibilité et son énergie.

Elliott a marqué six buts en 12 matches avec l’équipe de Liverpool U23, tout en participant à la fois à la Coupe de la Ligue et à la FA Cup à trois reprises. Son manager, Jurgen Klopp, a été impressionné par ce qu’il a vu jusqu’à présent du jeune, après le match d’Arsenal: «C’est un talent exceptionnel, absolument, et c’est aussi un bon garçon.

“Je l’ai beaucoup aimé, il a très bien joué, pas comme on s’attendrait à ce qu’un garçon de 16 ans joue, c’est cool.”

Elliott a été impliqué dans une controverse pendant sa courte période à Liverpool. La FA lui a interdit les activités de football pendant 14 jours après la sortie d’une vidéo de lui imitant Harry Kane de Tottenham Hotspur.

Le jeune est très apprécié par beaucoup à Liverpool, malgré les pitreries hors champ. Ce contrat de trois ans est un signe de foi que Klopp a en lui. Elliott continuera d’exercer son métier pour les U23 tout en cherchant à percer dans la première équipe en compétitions de coupe. Il cherchera également à impressionner Aidy Boothroyd lors de la configuration des U21 en Angleterre au cours des prochains mois.

