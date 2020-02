Hasan Salihamidizc dit que le Bayern reste détendu à propos des négociations de contrat pour un certain nombre de ses joueurs

Les contrats de plusieurs vétérans de la formation du Bayern Munich expireront l’année prochaine: Thomas Muller, David Alaba, Javi Martinez, Thiago Alcantara et Manuel Neuer sont actuellement sous contrat jusqu’en 2021, le club doit donc déterminer ce qu’il prévoit à faire avec chacun d’eux. Étant donné que le front office du Bayern a laissé entendre qu’un grand été pourrait être à l’affiche dans la fenêtre de transfert, alors qu’ils tentent potentiellement d’acquérir à la fois Leroy Sané et Kai Havertz, cela pourrait signifier que certains joueurs seront déchargés.

S’exprimant après la victoire 4-3 du Bayern sur Hoffenheim au DFB-Pokal, le directeur sportif Hasan Salihamidizc a déclaré que le club restait calme sur les négociations à venir (Daily Mail):

Nous aurons certainement des discussions, mais dans les prochaines semaines, nous nous concentrerons sur les compétitions. Il est important que nous nous concentrions totalement sur les jeux dans les semaines à venir. C’est là que l’accent est mis. Nous avons une bonne expérience en nous concentrant d’abord sur les compétitions et c’est ce que nous allons faire. Mais comme je l’ai déjà dit, nous aurons des discussions, les joueurs le savent et il n’y a pas de problème.

Décisions difficiles: Neuer et Javi

À la lumière de la résurgence de la forme de Müller, Alaba et Thiago, il est plus que probable que les trois joueurs seront prolongés au moins pour une autre saison. Il reste à voir, cependant, ce qui se passera avec Neuer et Javi. Neuer a déjà exprimé sa frustration à l’idée de concéder du temps de jeu à Alexander Nübel la saison prochaine à son arrivée de Schalke. Il est clair qu’il est prévu que Nübel soit le successeur naturel de Neuer au Bayern, même si Neuer veut rester le gardien numéro 1.

Quant à Javi Martinez, il a souffert de blessures cette saison et il a été mis à l’écart le mois dernier par une blessure aux ischio-jambiers. Même avant de subir sa blessure, il n’avait reçu qu’une poignée de départs entre Niko Kovac et Hansi Flick, principalement en tant que remplaçant ou défenseur central. Dans son cas, s’il veut obtenir des minutes plus constantes lorsqu’il est en bonne santé et en pleine forme, il peut chercher à aller ailleurs avant l’expiration de son contrat.